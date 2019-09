Schweiz

Brand in der Aarauer Altstadt ausgebrochen

Brand in der Altstadt Aarau

In der Aarauer Altstadt ist in einem Gebäude an der Rathausgasse Feuer ausgebrochen. Das Gebäude befindet sich seit einigen Monaten im Umbau. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Einsatz.

Über Verletzte oder das Ausmass des Brandes ist derzeit noch nichts bekannt. Passanten und Anwohner wurde vom Brand weggeschickt.

Aline Rey, Mediensprecherin der Kantonspolizei, sagt dem watson-Reporter vor Ort, der Brand sei um ungefähr 17.05 Uhr ausgebrochen. Es gebe keine Hinweise auf Verletzte. Im Einsatz sind die Feuerwehren von Aarau, Zofingen, Küttingen und Erlinsbach.

