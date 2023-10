Ein User schickte ein Foto. Bild: user-input

Flughafen Basel Mulhouse wird evakuiert – Grund unbekannt

Mehr «Schweiz»

Am Donnerstagmittag wurde der Flughafen Basel Mulhouse evakuiert. Mittels Durchsage wurden alle Passagiere aufgefordert, das Gebäude zu verlassen, sagte ein Augenzeuge gegenüber watson.

Der Grund ist vorerst nicht bekannt.

Auch andere französische Flughäfen betroffen

Der Flughafen Basel Mulhouse befindet sich auf französischem Boden.

Eine Serie von Bombendrohungen hält Frankreich nach der Verhängung der höchsten Terrorwarnstufe weiter in Atem. Etliche Regionalflughäfen wurden am Donnerstag wie bereits am Vortag wegen Bombendrohungen zeitweise geräumt. Betroffen waren die Flughäfen in Montpellier, Nantes, Bordeaux und Lille. (jaw/sda)

Update folgt ...