«Selbst wenn UNRWA-Mitarbeiter beteiligt waren: Schweiz muss Finanzierung weiterführen»

Patrick Walder von Amnesty International Schweiz sagt bei der Petitionsübergabe am Montag in Bern zu watson: «Unsere Erwartungen sind nicht allzu hoch. Trotz fehlender Beweise schlägt sich die Schweiz auf die Seite von Israel und will die Finanzierung für die UNRWA verweigern.»

Menschenrechtsorganisationen befürchten trotz diesen klaren Worte, dass sich die Schweiz nicht wieder an der UNRWA beteiligt. Sie überreichten am Montag vor der Bundeskanzlei deshalb gleich zwei Petitionen mit insgesamt 45'000 Unterschriften: Eine, um die Finanzierung der UNRWA weiterzuführen und die andere, um sich für einen Waffenstillstand einzusetzen.

Vor allem bürgerliche Parteien möchten der UNRWA keine Gelder mehr zukommen lassen und die Aufgaben des Hilfswerks durch das Internationale Rote Kreuz (IKRK) ersetzen. IKRK-Direktor Pierre Krähenbühl sagte jedoch am Montag in einem Interview mit « Le Temps », dass das IKRK die UNRWA nicht ersetzen könne.

Mehrere Länder haben mittlerweile ihre Gelder für die UNRWA wieder freigegeben oder sogar erhöht. Norwegen, Spanien, Irland und auch die EU haben im März eine erste Etappe von 50 Millionen Euro gesprochen. Die Schweiz wartet noch ab: Am Montag und am Dienstag tagen die Ausserpolitischen Kommissionen (APK) dazu, der Bundesrat gab vergangene Woche bekannt, er werde «zu einem späteren Zeitpunkt» eine Entscheidung treffen.

Waren 14 Mitarbeiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) an der schrecklichen Hamas-Terrorattacke auf Israel am 7. Oktober beteiligt?

«Humanitäre Schweiz, wo bist du?» – Petitionsübergabe am Montag in Bern von Amnesty International Schweiz und anderen Organisationen.

«Humanitäre Schweiz, wo bist du?» – Petitionsübergabe am Montag in Bern von Amnesty International Schweiz und anderen Organisationen. Bild: watson

Am Morgen des 7. Oktobers 2023 startete die Terrormiliz Hamas einen grossflächigen Angriff auf zahlreiche Ziele in Israel. Es handelt sich um den grössten Massenmord an Jüdinnen und Juden seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Am Morgen des 7. Oktobers 2023 startete die Terrormiliz Hamas einen grossflächigen Angriff auf zahlreiche Ziele in Israel. Es handelt sich um den grössten Massenmord an Jüdinnen und Juden seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Wie die Nelken­re­vo­lu­ti­on in Portugal Schweizer Ängste beflügelte

Im April 1974 brach in Portugal eine der ältesten Diktaturen Europas zusammen. In der Schweiz machte man sich Sorgen um die Zukunft Portugals. Auch wegen des fragilen politischen Gleichgewichts in Südeuropa.

Weit entfernt von der Grossmacht, die es im 19. Jahrhundert war, als es sich über fünf Kontinente erstreckte, wurde das portugiesische Kaiserreich 1974 durch lange und kostspielige Kolonialkriege in Afrika destabilisiert. Der Estado Novo führte in seinen afrikanischen Kolonien an drei Fronten Krieg: in Angola, auf den Kapverden und in Guinea-Bissau und Mosambik. Diese Kolonialkriege dauerten seit etwa zehn Jahren an, ohne dass sich ein Ende abzeichnete.