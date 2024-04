Volksinitiative will Anbau und Verkauf von Cannabis legalisieren

Der kommerzielle Anbau und Verkauf von Cannabis soll erlaubt werden. Das fordert eine eidgenössische Volksinitiative, die am Dienstag lanciert worden ist. Im Komitee sitzen unbekannte Personen aus der Deutschschweiz.

Die Initiative will den Cannabis-Anbau und Verkauf legalisieren. Bild: keystone

Die Volksinitiative mit dem Titel «Cannabis-Legalisierung: Chancen für Wirtschaft, Gesundheit und Gleichberechtigung» will einen neuen Cannabis-Artikel in der Bundesverfassung verankern. Gemäss dem im Bundesblatt publizierten Initiativtext sollen Bürgerinnen und Bürger ab dem Alter von 18 Jahren Cannabis anbauen und besitzen dürfen.

Cannabis-Anbau- und Verkaufsstellen bedürften einer Lizenz und unterlägen strengen Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften. Die Einnahmen aus der Besteuerung von Cannabis-Produkten sollen in die Bildung, in die Prävention und in die Drogenaufklärung fliessen.

Das Komitee hat bis am 30. Oktober 2025 Zeit, um die für das Zustandekommen notwendigen 100'000 Unterschriften zu sammeln. (saw/sda)