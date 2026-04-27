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Schon 1 Million Velofahrten durch den Zürcher Stadttunnel gezählt

Menschen bewegen sich vor dem Stadttunnel, die Veloverbindung zwischen den Kreisen 4 und 5, aufgenommen am Dienstag, 20. Mai 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Der Stadttunnel führt Velofahrerinnen und Velofahrer unter dem Zürcher Hauptbahnhof durch.Bild: Keystone

Schon 1 Million Velofahrten durch den Zürcher Stadttunnel gezählt

27.04.2026, 10:0027.04.2026, 10:00

Die Stadt Zürich hat bereits eine Million Velofahrten durch den Stadttunnel gezählt. Die Veloverbindung unter dem Hauptbahnhof wurde im Mai 2025 in Betrieb genommen.

Die Zahl der Fahrten zeige, dass die Zürcherinnen und Zürcher den Stadttunnel in ihren Veloalltag aufgenommen hätten, wird Tiefbauvorsteherin Simone Brander (SP) in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Sie rechnet mit einer weiter steigenden Nutzung.

Im Schnitt fuhren 3000 Velos pro Tag durch den Tunnel. Im Winter lag die Nutzung tief, seit Frühlingsbeginn nahm sie wieder zu. Laut Mitteilung wurden an Spitzentagen mehr als 5500 Fahrten gezählt.

Ein Zähler bei der Ausfahrt Kasernenstrasse erfasst die Durchfahrten. Neben der Verbindung zwischen den Kreisen 4 und 5 erschliesst der Tunnel auch zwei Velostationen mit 2700 Plätzen.

Einst für Autos geplant

Der Tunnel war Ende der 1980er-Jahre im Hinblick auf einen möglichen Auto-Stadttunnel gebaut worden – doch die entsprechende Autobahn wurde nie realisiert. Der Widerstand aus der Bevölkerung war gross. 2011 lancierte Pro Velo Kanton Zürich die Idee der neuen Veloverbindung am Hauptbahnhof mit einer Petition.

Bis zur Volksabstimmung vergingen weitere zehn Jahre. 2021 befürworteten schliesslich 74 Prozent der Zürcherinnen und Zürcher den Ausbau zum Velotunnel. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf 38,6 Millionen Franken. (nil/sda)

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