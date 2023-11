Ehemann wegen Mordes an seiner Frau in Bergdietikon AG angeklagt

Der Beschuldigte hatte laut Anklage am 25. September 2022 den Notruf gewählt und der Kantonspolizei mitgeteilt, dass sich seine Ehefrau im Badezimmer des Einfamilienhauses in Bergdietikon an der Grenze zum Kanton Zürich eingeschlossen habe. Sie reagiere nicht auf Zurufe. Die Rettungskräfte hätten die Tür zum Badezimmer jedoch problemlos mittels Fusstritten aufbrechen können.

Nordisches Winter-Wunderland Schweiz – diese Premieren erwarten uns diese Saison

Am vergangenen Wochenende wurde in Finnland die Nordisch- und Biathlon-Saison eröffnet. Bald machen die Sportlerinnen und Sportler auch Halt in der Schweiz: Biathleten, Langläufer und Skispringerinnen erleben in dieser Saison in Lenzerheide, in Davos und im Goms sowie in Engelberg Premieren.

Mit Kuusamo und Östersund eröffneten der Nordisch- und der Biathlon-Tross die Weltcupsaison an diesem Wochenende an bewährten Destinationen. Anders verhält es sich mit der Schweiz. Sie wird zum nordischen Winter-Wunderland. Gleich in drei Disziplinen erlebt Swiss-Ski an vier Weltcuporten Premieren.