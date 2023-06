Ich will nur die Antworten sehen.

Heute wird im Nationalrat entschieden, ob dem Folge geleistet oder ob die Initiative an die Kommission zurückgewiesen wird. Mit dem Auftrag, eine Vorlage auszuarbeiten.

Kommission will Arbeiten für Stimmrechtsalter 16 beenden

Während Grüne, SP und GLP sich für das Anliegen einsetzen , wird es von der bürgerlichen Seite bekämpft. Sie argumentieren, dass sich 15 Kantone in der Vernehmlassung gegen das Stimmrechtsalter 16 ausgesprochen hätten. Die Kommission beantragte deshalb im Frühling, die parlamentarische Initiative abzuschreiben.

Die Meinungen im Parlament sind gespalten. Obwohl sich der Nationalrat vergangenes Jahr knapp für eine Senkung des Stimmrechtsalters von 18 auf 16 Jahre ausgesprochen hat, harzt es an der Umsetzung.

Doch gegen das Vorhaben gibt es in vielen Regionen der Schweiz eine Ablehnung. Letztes Jahr sagte das Stimmvolk im Kanton Zürich Nein zu einer Vorlage , welche 16- und 17-Jährige abstimmen und wählen lassen wollte. Bisher gilt einzig im Kanton Glarus das Stimmrechtsalter 16.

Deswegen gibt es immer wieder Versuche, das Stimmrechtsalter von 18 auf 16 Jahre zu senken. Erst vergangene Woche wurde dazu eine kantonale Volksinitiative in Luzern eingereicht.

Im Nationalrat wird am Mittwoch über das Stimmrechtsalter 16 debattiert. watson hat mit Passanten gesprochen, ob sie dafür sind oder ob das Thema endlich vom Tisch sollte.

