Tötungsdelikt in Zürcher Hotel: Opfer soll Coiffeur von Christiano Ronaldo sein

Nach dem Auffinden eines toten Mannes in einem Hotel in Zürich hat die Kantonspolizei am Samstagabend eine tatverdächtige Person festgenommen. Der mutmassliche Täter, ein 39-jähriger Brasilianer, wurde an seinem Wohnort verhaftet.

Beim Opfer handelt es sich laut der portugisischen Zeitung Observador um einen früheren Coiffeur von Christiano Ronaldo. Ricardo F.* soll seit 2017 in der Schweiz gelebt haben.

Die Hintergründe und das Motiv der Tat werden weiter untersucht.

An den Ermittlungen waren …