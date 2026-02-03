wechselnd bewölkt
Drogenhandel: Tunesier vom Kantonsgericht Wallis verurteilt

Tunesier vom Kantonsgericht Wallis wegen Drogenhandels verurteilt

03.02.2026, 17:1203.02.2026, 17:12

Ein Tunesier, der einen grossen Haschischhandel in der Siedlung Aldrin in Siders VS organisiert haben soll, ist vom Kantonsgericht Wallis mehrheitlich für schuldig befunden worden. Er wurde zu 45 Monaten Freiheitsstrafe und sieben Jahren Landesverweis verurteilt.

Wie bereits das Bezirksgericht von Siders am 7. August 2025, das ihn zu vier Jahren Haft verurteilt hatte, befand das Kantonsgericht den Tunesier am Dienstag in mehreren Anklagepunkten für schuldig.

Nach Angaben des Kantonsgerichts umfasste der Handel des Hauptangeklagten und eines mutmasslichen Mittäters, der noch nicht verurteilt wurde, den Verkauf von mindestens 450 Kilogramm Haschisch mit einem Gewinn von 135'000 Franken.

Der Maghrebiner hatte in seinem Berufungsprozess am 8. Januar zugegeben, 250 Kilogramm Haschisch verkauft zu haben. Er hatte sich jedoch geweigert, seine Beteiligung an verschiedenen Drohungen zuzugeben. (hkl/sda)

