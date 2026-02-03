wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Justiz

Frankreich: Kindesmissbrauch bei Sexparty? Justiz ermittelt

10 Männer sollen 5-Jährigen bei Sexparty in Frankreich missbraucht haben

03.02.2026, 17:0403.02.2026, 17:04

Sie sollen einen fünf Jahre alten Jungen unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht haben: Nun ermittelt Frankreichs Justiz gegen zehn Männer.

Den Kontakt zu den Männern soll der Vater des Jungen hergestellt haben, wie es von der Staatsanwaltschaft Lille hiess. Ihm werden Inzest und Mittäterschaft vorgeworfen.

Der Missbrauch soll bei einem sogenannten «Chemsex»-Abend stattgefunden haben. Mit «Chemsex» ist meist stundenlanger Sex unter dem Einfluss psychoaktiver Substanzen wie etwa Kokain, Ketamin, Ecstasy oder Crystal Meth gemeint. Auch der Vater soll unter Drogen an dem Abend vergewaltigt und missbraucht worden sein.

Konkret ermittelt die Justiz gegen zehn Männer zwischen 29 und 50 Jahren. Fast alle von ihnen kamen in Untersuchungshaft. Einer der Männer ist inzwischen verstorben. Die Staatsanwaltschaft warf einigen von ihnen in den Vorermittlungen auch sexuelle Übergriffe auf ein Haustier vor.

Die Polizei war wegen der mutmasslichen Taten in Lille im vergangenen Februar eingeschaltet worden. Die Ermittlungen beziehen sich auf den Zeitraum von November 2024 bis Februar 2025. Das Kind ist mittlerweile in der Obhut seiner Mutter. Das Sorgerecht und das Besuchsrecht des Vaters wurden ausgesetzt. (hkl/sda/dpa)

Vergewaltigungsvorwurf und viele Flüge mit Epstein – neue Files rücken Trump ins Zentrum
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kristi Noem: ICE-Beamte in Minneapolis bekommen Körperkameras
US-Bundesbeamte sollen bei ihren umstrittenen Razzien in Minneapolis künftig Körperkameras tragen.
Mit sofortiger Wirkung werde jeder im Einsatz befindliche Bundesbeamter in der Stadt im Norden der USA mit sogenannten Bodycams ausgestattet, teilte Heimatschutzministerin Kristi Noem auf der Plattform X mit.
Zur Story