Drei Personen sterben bei Bergunfall im Wallis

Am Dienstag ist in Zinal VS eine Seilschaft von drei Personen abgestürzt. Zwei Männer im Alter von 31 und eine 28-jährige Frau starben.

Die Seilschaft stürzte ab, als sie in Richtung des Tête de Milon oberhalb von Zinal unterwegs war, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte. Die Gruppe aus fünf Personen habe gegen 04.50 die Arpitettaz-Hütte verlassen, wo sie die Nacht verbracht hatte.

Die Gruppe habe sich in zwei Seilschaften aufgeteilt, eine Dreier- und eine Zweierseilschaft. Auf dem Crête de Milon sei die Dreierseilschaft, welche der Zweierseilschaft vorangegangen war, kurz unterhalb des Gipfels auf der Höhe von etwa 3400 Metern, abgestürzt. Die nachfolgende Zweierseilschaft habe sofort die Arpitettaz-Hütte und die Rettungskräfte benachrichtigt.

Der Tête de Milon gehört zum Weisshornmassiv und liegt westlich des Turtmann-Gletschers bild: imago-images

Ein Helikopter der Air Zermatt sowie eine Maschine der Air-Glacier waren schnell vor Ort, wie die Polizei weiter schrieb. Die Besatzungen hätten nur noch den Tod der Verunglückten feststellen können und die nachfolgende Seilschaft evakuiert.

Bei den Verstorbenen handle es sich um zwei belgische Männer im Alter von 31 Jahren, welche in Belgien wohnten sowie um eine Französin im Alter von 28 Jahren, die in Frankreich wohnte. Die Gruppen, die gut ausgerüstet gewesen seien, waren ohne Bergführer unterwegs, so die Polizei weiter. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet. (sda)