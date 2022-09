Walliser Gericht spricht Waadtländerin wegen Muttermord schuldig

Sechs Jahre Haft wegen Mordes und versuchten Mordes: So lautet das Urteil gegen eine Waadtländerin. Die Frau hatte ihre 81-jährige Mutter 2017 in einer Ferienwohnung in Nendaz VS gezwungen, Rattengift zu nehmen, und sie anschliessend mit einem Kochtopf angegriffen. Die Leiche entsorgte sie in einem Müllcontainer.

Frau für Mord an Mutter schuldig gesprochen. Bild: KEYSTONE

Das für den Bezirk Conthey zuständige Kreisgericht befand die Angeklagte am Mittwoch wegen versuchten sowie wegen vollendeten Mordes für schuldig. Zudem ordnete es eine stationäre therapeutische Massnahme an. Die heute 50-Jährige befindet sich seit dem 23. Oktober 2017 in Untersuchungshaft, welche ihr angerechnet wird.

Der Walliser Staatsanwalt Ludovic Schmied hatte am Montag während des Prozesses erklärt, dass die Schuld der Angeklagten angesichts der zahlreichen wissenschaftlichen Beweise ausser Zweifel stehe. Er hatte sechseinhalb Jahre Gefängnis und eine Behandlung in einer geschlossenen Einrichtung gefordert und betont, dass die Angeklagte an einer schweren psychischen Störung leide und daher in ihrer strafrechtlichen Zurechnungsfähigkeit stark eingeschränkt sei

Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert, da sie der Ansicht war, dass «keines der technischen Elemente es erlaubt, die Vergiftung und den Tod der Mutter der Tochter zuzuschreiben». Vor Gericht hatte die Angeklagte mehrmals ihre Unschuld beteuert.

Angriff mit einem Kochtopf

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich Mutter und Tochter, die beide im Kanton Waadt lebten, in Haute-Nendaz in den Ferien. Sie wohnten in einem Studio, das zwischen August und Oktober 2017 gemietet und von der Tochter bezahlt worden war. Während dieser Ferien zwang sie ihre 81-jährige Mutter, Rattengift zu sich zu nehmen. Ausserdem schlug sie sie mit einem Kochtopf auf den Kopf. Die Leiche warf sie in einen Müllcontainer.

Der Wohnungsbesitzer entdeckte die Leiche, die auf dem Rücken auf dem Boden lag und deren Beine unter dem Deckel des Müllcontainers eingeklemmt waren. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei lenkten den Verdacht schnell auf die Tochter. Die 50-Jährige wurde im Haus ihrer Mutter im Kanton Waadt festgenommen, wo sie nach eigenen Angaben auf deren Rückkehr gewartet hatte. (sda)