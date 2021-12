watson's favorites Promotion

5 Schweizer Labels, die deine Weihnachten grĂŒner machen

Willkommen bei watson's favorites! Entdecke hier kleine Labels aus der ganzen Schweiz.

Schön, bist du wieder dabei! Heute gehen wir in die zweite Runde mit watson's favorites. Hast du die erste Story verpasst? Dann guck hier vorbei:

Und los geht's! Wir starten mit dem nachhaltigen Tannenbaum aus der Schweiz. Diesen brauchst du ja schon sehr bald! 😉

Oh Tannenbaum ist ein Schweizer Start-up, das Schweizer ChristbĂ€ume im Topf zu ihren Kunden bringt und im Januar wieder holt. Ziel ist es, die BĂ€ume nach einigen Jahren wieder an ihrem Ursprungsort einzupflanzen. Hinter dem Angebot fĂŒr die StĂ€dte Bern und ZĂŒrich steckt ein junges Unternehmerpaar.

Ein zukĂŒnftiges ChristbĂ€umli wird in Filisur vom Oh-Tannenbaum -Team davongetragen. Bild: ohtannenbaum

Mit Oh Tannenbaum schliesst sich ein Kreislauf: Jahr fĂŒr Jahr stehen rund 1,2 Mio. ChristbĂ€ume in Schweizer Stuben – die meisten davon werden gefĂ€llt und importiert. Nach wenigen Tagen vertrocknen die BĂ€ume. Mit dem Label Oh Tannenbaum bringt das GrĂŒnderpaar die Idee, ChristbĂ€ume im Topf zu mieten, nach Bern und ZĂŒrich. Die BĂ€ume stammen aus der Albula-Region, an die Kunden werden sie per Rikscha oder Elektrovelo geliefert und nach den Feiertagen wieder abgeholt. đŸŒ±đŸŒČ

Das Tatavola-Team liebt es, zusammen mit Freunden und Familie Zeit am Tisch zu verbringen und bietet dafĂŒr Produkte mit eleganten Formen und aussergewöhnlichen Farben.

Das schöne Besteck To-Go von Tatavola bild: tatavola

Über die Produkte: Essen mit Stil, wo auch immer du bist. Tatavola setzt auf hochwertige Produkte in modernem Design. Finde jetzt das perfekte Geschenk mit dem Besteck To-Go oder verleihe deinem Tisch einen einzigartigen Look mit der nachhaltigen Leinenkollektion, handgefertigtem Porzellan und exklusiven Bestecksets.

In jedem Glas Nuts and Friends trifft ein hoher Anteil an ausgewĂ€hlten NĂŒssen auf erlesene bio Zutaten, die zuvor mit einer Portion Liebe in ZĂŒrich von Nuts and Friends GrĂŒnder Cyrill persönlich gemixt wurden. 👹‍🍳

Über die Granolas: Das vegane bio Granola von Nuts and Friends ĂŒberzeugt dank seinem hohen Nussanteil, mit einer ĂŒberdurchschnittlichen Portion an ungesĂ€ttigten FettsĂ€uren und unterliegt keinerlei Verwendung von raffiniertem Zucker.



Das Familienunternehmen NaniManu mit der Designerin „Nani“ Reana Hostettler, versucht wann immer möglich, in der Schweiz zu produzieren, mit nachhaltigen Ressourcen und sozialem Engagement.đŸŒ±

Das handgemachte Serviertablett von NaniManu Bild: nANIMANU

Über das Produkt: Das kleine Serviertablett eignet sich perfekt fĂŒr Drinks inklusive sĂŒssem oder salzigem Snack oder natĂŒrlich auch fĂŒr den Kaffee ans Bett. Das Serviertablett wird 100 % von Hand gemacht in der Schweiz. NaniManu produziert die Serviertabletts in Zusammenarbeit mit der betreuten Werkstatt und dem Verein Ekkharthof (TG). Die Tabletts sind in vier verschiedenen Holzarten erhĂ€ltlich. 🌳

Das Schweizer Taschengrill - Team verfolgt tolle Werte: Die Produkte werden, wann immer möglich, in der Schweiz und Liechtenstein hergestellt, zusammengebaut, verpackt und versendet. Zudem setzen sie auf RegionalitĂ€t und beziehen soziale Organisationen in ihre Arbeitsschritte mit ein. đŸ€

Über den Taschengrill: Der Schweizer Taschengrill und der Mehrweggrill sind fĂŒr alle, die beim Grillieren mobil und leicht unterwegs sein wollen. Dank ihrer Grösse passen sie in fast jede Tasche und sind immer wieder verwendbar – auch auf einer Winterwanderung.



Mut zur Tat mit «watson's favorites» Olivia Zogg arbeitet bei watson im Marketingteam. Nebenbei baut sie zusammen mit ihrem Partner ein kleines Label auf. Durch diese Leidenschaft entstand die Idee fĂŒr den watson's favorites Blog.



watson setzt sich mit dem Blog fĂŒr kreative Jungunternehmen in der Schweiz ein und prĂ€sentiert unter «watson's favorites» wöchentlich eine Auswahl an Produkten von kleinen Schweizer Labels. Handwerker:innen, KĂŒnstler:innen, Designer:innen, alles Macher:innen, welche watson mit diesem Projekt supportet. đŸ€ Die vorgestellten Labels bezahlen fĂŒr ihre Produktplatzierung einen Beitrag.



watson ĂŒberprĂŒft die GlaubwĂŒrdigkeit der watson's favorites Partner und wird gegenĂŒber jeglichen AnsprĂŒchen zwischen Label und watson Usern entlastet.