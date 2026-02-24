«Früher war es Sex aus Gewohnheit. Heute ist es ein echtes gemeinsames Vergnügen.»

«Man kann über Sex reden»: Diese Schweizerinnen daten jüngere Männer

Sie sind zwischen 35 und 53 Jahre alt und bevorzugen mittlerweile jüngere Männer. Drei Westschweizerinnen erklären, warum sie bei ihnen ein offenes Ohr, Freiheit und eine Sexualität finden, die sie zuvor nie gekannt haben.



Die 42-jährige Claire ist alleinerziehende Mutter zweier Kinder und arbeitet in der Versicherungsbranche in der Romandie. Sie ist nicht auf der Suche nach einer neuen festen Beziehung, geschweige denn einer traditionellen Partnerschaft.



«Ich weiss ganz genau, was ich nicht mehr will.»

Claire

Was sie nicht mehr will, hat sie lange Zeit akzeptiert, ohne es wirklich zu hinterfragen. «Ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, dass Sexualität etwas sehr Kodifiziertes ist. Eine sexuelle Beziehung beginnt, wenn der Mann eine Erektion hat, und endet, wenn er gekommen ist. Alles andere ist fast schon ein Bonus.» Ein verinnerlichtes Schema, das reproduziert und selten diskutiert wird.



Seit einigen Jahren trifft sich Claire mit Männern, die jünger sind als sie, in der Regel zwischen 25 und 30 Jahren. Und der Unterschied ist deutlich.



«Sie sind viel offener. In Bezug auf Sex, Gefühle und mögliche Beziehungsformen. Man kann mit ihnen reden, ohne sich unwohl oder verlegen zu fühlen.»



Was ihr am meisten auffällt, ist ihre Einstellung zum weiblichen Vergnügen. «Sie sind aufmerksam und grosszügig. Nicht in einem performativen Sinn, nicht um ihr Gewissen zu beruhigen, sondern weil es ihnen normal erscheint.» Sie erwähnt auch das Wegfallen bestimmter Tabus, die in ihren früheren Beziehungen lange Zeit präsent waren. «Weibliche Masturbation zum Beispiel. Jahrelang war das ein Tabuthema. Heute schockiert das niemanden mehr.»



Für Claire ist dieser Unterschied nicht individuell, sondern generationsbedingt. «Die Männer meiner Generation wurden mit der Vorstellung erzogen, dass die weibliche Lust nicht im Mittelpunkt steht. Ich nehme ihnen das nicht übel, aber heute möchte ich mich damit nicht mehr abfinden.»



«Ich dachte, es sei praktisch verboten»



Giulia, 35 Jahre alt, hätte nie gedacht, dass sie sich in diesem Narrativ wiederfinden würde. Sie arbeitet im Marketing in Lausanne und war immer mit älteren Männern zusammen. «Das war ganz selbstverständlich. Zwei, fünf, manchmal zehn Jahre älter. Ich habe das nie in Frage gestellt.»



«Es war tatsächlich so, als ob Männer, die jünger waren als ich, gar nicht existierten. Diejenigen, die mir einen Drink anbieten wollten, hatten fast den Eindruck, dass sie das nur zum Spass taten, weil sie eine Wette verloren hatten …»



Bis zu dem Tag, an dem sie nach einer achtjährigen Beziehung mit einem 43-jährigen Mann wieder Single war. Dann traf sie einen jüngeren Mann. Er war 26, sie 33. Sieben Jahre Altersunterschied. «Auf dem Papier ist das nichts. Aber für mich war es enorm. Ich hatte das Gefühl, etwas irgendwie Ungebührliches zu tun.» Sie lächelt, wenn sie an dieses fast jugendliche Gefühl zurückdenkt. «Als würde ich etwas Verbotenes tun.»



Was sie schnell beruhigt, ist, dass für ihn die Frage des Alters gar keine Rolle spielt. «Es war ihm völlig egal. Das zwang mich, mich mit meinen eigenen Ängsten und Vorurteilen auseinanderzusetzen.» Sie entdeckt auch eine völlig andere Art zu leben.



«Er sprach über seine Verletzlichkeit, seine Schwächen, darüber, dass er weinen konnte. Das hat mich aus der Bahn geworfen. Im positiven Sinne!»

Giulia

Denn vor dieser Episode war das mit den älteren Männern, die Giulia gekannt hatte, unvorstellbar. «Für sie war Weinen einfach nur peinlich, Punkt.»



Diese Dekonstruktion bei ihrem jungen Liebhaber bedeutet jedoch nicht, dass er keine Bezugspunkte oder Präsenz hat. Als sie eines Abends tanzen gehen, wird ein Mann Giulia gegenüber aufdringlich. «Ich fühlte mich unwohl. Mein Begleiter, der zu diesem Zeitpunkt an der Bar war, schritt sofort ein.» Ohne Gewalt, ohne Aggressivität.



«Er erklärte dem Störenden, dass ich bei ihm sei und wir den Abend in Ruhe fortsetzen wollten. Er sprach sehr zärtlich über mich, und das war es, was den anderen Mann zum Gehen bewegte – nicht etwa Drohungen, handgreiflich zu werden.»



Die Szene prägte sie tief. «Es war beschützend, ohne mich zu erdrücken oder zu bevormunden, nicht nach dem Motto ‹Ich muss dieses zerbrechliche kleine Ding, meine Freundin, beschützen›. Er war beruhigend, ohne dominant zu sein. Ich dachte mir: Das ist es, worauf ich seit Jahren gewartet habe.»



Sexualität ohne Leistungsdruck



Auf persönlicher Ebene spricht Giulia von einer wahrlichen Wende. «Es ging nicht um eine leistungsorientierte Sexualität. Nicht um dieses Ding, bei dem Zuhören zu einem Ziel wird, das es zu erreichen gilt.» Sie beschreibt vielmehr einen Raum des Austauschs ohne vorgegebenes Drehbuch, in dem der Orgasmus beider Partner zählt, «ohne daraus eine grosse Sache zu machen, wenn er nicht systematisch erreicht wird».



Nach dieser Erfahrung versucht sie kurzzeitig, wieder eine Beziehung mit einem älteren Mann einzugehen. Der Kontrast ist brutal. «Voller Klischees. Sehr ‹männlich›, sehr starr. Da wurde mir klar, wie sehr ich das jahrelang akzeptiert hatte.» Heute ist sie wieder mit einem jüngeren Mann zusammen. «Und noch dekonstruierter», sagt sie strahlend.



«Es gibt nicht diese toxische Männlichkeit, die ich für normal hielt.»

Giulia

Sie behauptet nicht, dass alle jüngeren Männer so sind. «Aber es wäre schwierig, wieder zurückzugehen. Man bräuchte wirklich jemanden, der sich dieser Probleme sehr bewusst ist.»



«Warum sollte ich mir das vorenthalten?»



Die 53-jährige Sylvie verkörpert eine weitere Facette dieser Entwicklung. Sie arbeitet im Tourismusbereich im Wallis und ist lange Zeit dem Weg gefolgt, den sie als «vorgezeichnet» beschreibt: Heirat mit 25 Jahren, zwei Kinder, ein stabiles Familienleben. «Ich war nicht unglücklich. Aber ich lebte ein wenig aus Gewohnheit.»



Der Schock kommt, als sie entdeckt, dass ihr Mann sie mit einer jüngeren Frau betrügt. «Seltsamerweise habe ich ihm das nicht übel genommen. Ich habe mir selbst Vorwürfe gemacht, dass ich ein Leben akzeptiert hatte, das mich nicht mehr erfüllte.» Die Scheidung verläuft ohne grössere Konflikte. Eine Frage bleibt jedoch offen: Warum sollte die Vorliebe für Jugendlichkeit nur Männern vorbehalten sein?



Mit 49 Jahren, zwei Jahre nach ihrer Scheidung, lernt sie einen 37-jährigen Mann kennen. Zwölf Jahre Altersunterschied. Die Beziehung ist akzeptiert und sichtbar. «Nachdem ich mehr als 20 Jahre lang das getan habe, was von mir erwartet wurde, bin ich immun geworden.»



«Ich habe keine Lust mehr, so zu tun als ob, um anderen eine Freude zu machen.» Sylvie

Ihre beiden Söhne, ein «fast Erwachsener» und ein junger Erwachsener, akzeptierten diese neue Beziehung ohne Schwierigkeiten. «Sie waren, sei es aufgrund ihrer Bekannten, der Entwicklung der Welt oder dessen, was sie in den sozialen Netzwerken sehen, bereits viel aufgeschlossener, als ich gedacht hätte!»



Dagegen war es ausserhalb viel schwieriger. «Ich musste Kommentare über mich ergehen lassen, die mein Ex-Mann nie zu hören bekam.» Die Beziehung endete nach einem «schönen Jahr voller Wiederentdeckungen», aber sie ermöglichte es Sylvie, ihre Augen zu öffnen.



Heute ist sie mit einem 28-jährigen Mann liiert. Der Altersunterschied beträgt 25 Jahre. «Das Alter spielt für uns keine Rolle.» Sie lächeln ob der neugierigen Blicke im Restaurant. «Wir sagen uns, wenn das manche zum Nachdenken anregt, umso besser.»



In der Familie ihres Partners hingegen ist der Widerstand grösser. «Seine Mutter, die kaum älter ist als ich, hat Schwierigkeiten, das zu verstehen. Für sie muss man mit 28 Jahren ‹aufhören, herumzualbern›, sich niederlassen und Kinder bekommen.» Sylvie hingegen macht keine Auflagen. Ihr Partner möchte ohnehin keine Kinder. «Zumindest vorerst nicht.»



«Aber wenn er beschliesst, unsere Beziehung zu beenden, um eine Familie zu gründen, werde ich ihm das nicht übel nehmen. Ich habe das alles schon einmal erlebt und bereue weder mein Leben als Mutter und Ehefrau noch mein Leben als Frau, die von diesen Fesseln befreit ist.»



Auf intimer Ebene spricht sie von einer Wiederentdeckung. «Früher war es Sex aus Gewohnheit. Heute ist es ein echtes gemeinsames Vergnügen.» Sie spricht von einer freieren, harmonischeren Sexualität, die frei von Zwängen ist.



Keine Frage des Alters, sondern eher des Zeitalters



Weder Claire noch Giulia oder Sylvie geben an, aktiv nach jüngeren Männern zu suchen. Alle sprechen eher von einem Auslöser. Von einem Moment, in dem sie aufgehört haben, sich bestimmte Möglichkeiten zu verbieten. «Es kommt nicht auf das Alter an», fasst Claire zusammen:



«Es ist die Lebensweise.»

Claire

Aus den Erzählungen dieser drei Westschweizerinnen lässt sich eine gemeinsame Schlussfolgerung ziehen: Es ist nicht so, dass sie ihre Vorlieben geändert hätten – keine von ihnen nennt das Aussehen ihrer jungen Liebhaber als Kriterium.



Alle sprechen jedoch von einem Umdenken. «Jüngere Männer sind mit anderen Bezugspunkten, anderen Vorbildern und anderen sozialen Errungenschaften aufgewachsen», betonen Giulia und Sylvie. «Sie sind in einer offeneren Zeit gereift, haben ihre Identität in einer weniger binären Gesellschaft, die auf die Gleichstellung von Frauen und Männern abzielt, entwickelt», unterstreicht Claire.



Und für manche ist diese dekonstruierte Sichtweise der Welt nicht mehr verhandelbar. Es gibt schlichtweg kein Zurück mehr.

