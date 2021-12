Bild: watson

watson's favorites Promotion

Spätzünder aufgepasst: Hier kommen sinnvolle Last-Minute-Geschenke!

Du suchst auf den letzten Drücker noch ein Geschenk? Dann bist du hier genau richtig. Entdecke 5 Schweizer Labels mit einzigartigen und sinnvollen Geschenkideen.

Olivia Zogg Folgen

Kurz vor Weihnachten auf der Suche nach einem passenden Geschenk? Da bist du ganz sicher nicht alleine. Im heutigen watson's favorites Blog findest du fünf kleine Labels, die dir ein sinnvolles, einzigartiges Geschenk bieten. Ganz nach dem Motto #supportsmallbusiness. 🤝

Urbanroots schafft eine Plattform, um Gartenneulingen den Start ins Urban Gardening zu erleichtern. Neben ihrem Sortiment an frischem, biologischem Saatgut beraten sie dich auch persönlich für deinen Stadtgarten und bieten im wärmeren Halbjahr Gartenworkshops an.

Über das Saatgut-Abo: Mit dem Saatgut-Abo von Urbanroots bleibt dein Balkon, Fenstersims oder Garten das ganze Jahr über grün. Erhalte jeden Monat ein Päckli Saatgut inkl. Anleitung und Verwertungsrezept nach Hause geschickt. Du kennst ein Pflanzenfreak, der sowas braucht? Verschenke das Abo, erhalte die Startbox zu dir geschickt und gib die Adresse des Empfängers an, damit die 12 monatlichen Sendungen direkt zu ihm/ihr gehen! 🌷

Mit der Idee, Ingwer zu entsaften und so für den eigenen Konsum schnell griffbereit zu haben, startete Benjamin Brodbeck seine ersten Versuche in der eigenen Küche. Und dieser blieb nicht der Letzte! Vom begeisterten Freundeskreis ermuntert, beschloss er 2018 die Ingwer Manufaktur Basel zu gründen.

Über die Produktion: Die Wurzelknollen werden schonend kaltgepresst. Wertvolle Inhaltsstoffe bleiben so intakt. Da in der Ingwer Manufaktur ohne Wärmeeinwirkung produziert wird, bleibt die natürliche Farbkraft erhalten. Frisch ab Presse wird die Saftessenz im Verhältnis 90/10 mit Zitronensaft gemischt und umgehend in Glasflaschen abgefüllt. Alle Rohstoffe sind in zertifizierter Bioqualität. Ingwer und Kurkuma beziehen wir aus Peru.

Meine persönliches Feedback: Ich habe die drei Shots von der Ingwer Manufaktur ausprobiert. Geschmacklich kann ich mich nicht für einen Favoriten entscheiden. Alle drei Shots überzeugen mich und sind auf ihre Art gut. Was mir besonders gefällt, die Shots sind sehr frisch und die unterschiedlichen Rezepturen lassen sich richtig gut herausschmecken. Zum Beispiel bei Karl die Karotte und Mango. Oder bei Priska die Preiselbeeren. Zur Transparenz: Die Ingwer Manufaktur hat mir ein paar Muster zugesendet, die ich für euch probiert habe.

Das kollektiv vier ist ein Designstudio für Textildesign und besteht aus: Eva, Johanna und Mirjam. Spielerisch und lustvoll entwerfen sie textile Produkte für dein Badezimmer. Ihre kunstvollen Duschvorhänge regen zum träumen an und lassen deinen Alltag in abendteuerlichen Exkursionen enden.

Zu den Produkten: Die Produkte von kollektiv vier sollen langjährige Begleiter:innen werden. So ist es dem Kollektiv ein grosses Anliegen, dass die Produkte qualitativ hochwertig hergestellt werden. Sie wählen ihre Partner:innen sorgfältig aus. Und das Ziel ist es, unter Berücksichtigung ökonomischer und qualitativer Argumente so lokal wie möglich zu produzieren.



>> Verschenke jetzt einzigartiges Design << Bestellschluss, damit es zu Weihnachten reicht: 22.12.2021 oder wie wär's mit einem Gutschein?

Gewinne jetzt dieses schöne Duo von kollektiv vier!

Noch kurz vor Weihnachten etwas gewinnen? Schön, oder?!

Mit diesem Handtuch schwebst du auf Wolken und zusätzlich entdeckst du mit dem Shampoo von kollektiv vier einen wilden Garten. Blühende Gräser, glasklares Wasser und summende Bienen. Wie bereits gesagt, das Kollektiv lädt zum Träumen ein. 😉✨

Gewinne hier das Handtuch und Shampoo von kollektiv vier! Vorname Nachname E-Mail Teilnahmebedingungen akzeptieren Ja Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an kollektiv vier design studio GmbH übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das junge Label ZHΛM ist davon überzeugt, dass herkömmliche Reinigungsmittel den Werten und Standards der heutigen Zeit nicht mehr entsprechen. Sie verfolgen deshalb das Ziel, ein lokal-produziertes, natürliches und künstlerisches Reinigungsmittel in die Wohnungen zu bringen. Die von Künstlern gestalteten Glasflaschen sind einzigartige Designobjekte für jedes Zuhause und lassen sich beliebig oft mit dem Reinigungskonzentrat wieder auffüllen.

Die natürlichen Reinigungsmittel von ZHAM im Zürcher-Look. bild: zham

Über die Produkte: Das in der Schweiz produzierte Allzweckreinigungs-Konzentrat wird Zuhause einfach mit Wasser verdünnt und eignet sich für die Entfernung aller Arten von Schmutz und hinterlässt einen angenehmen Duft.



Chris der Gründer von Our. ging dem Begriff "Unisex" auf den Grund und hat ihn neu definiert: Newnisex. Bei Our. werden nicht einzelne geschlechterspezifische Attribute betont, sondern Zuschreibungen aufgelöst und neu interpretiert. Die individuelle Persönlichkeit steht im Vordergrund und das Geschlecht wird dadurch zweitrangig. Die ganze Kollektion ist weder weiblich noch männlich.

Die geschlechtsneutrale Kollektion von Our. Our.

Zu den Produkten: Die Designs kommen direkt von Chris aus Zürich. Bei der Produktion glaubt Our. an die philippinische Handwerkskunst und macht es sich zur Mission, sie mit der Produktionsstätte Anthill Fabric am Leben zu erhalten.

Du hast noch nicht das passende Geschenk gefunden? Dann schau bei den letzten Storys vorbei. Es sind bereits 15 Schweizer Labels vorgestellt worden. Vielleicht wirst du dort fündig. 😉👇

Mut zur Tat mit «watson's favorites» Olivia Zogg arbeitet bei watson im Marketingteam. Nebenbei baut sie zusammen mit ihrem Partner ein kleines Label auf. Durch diese Leidenschaft entstand die Idee für den «watson's favorites»-Blog.



watson setzt sich mit dem Blog für kreative Jungunternehmen in der Schweiz ein und präsentiert unter «watson's favorites» wöchentlich eine Auswahl an Produkten von kleinen Schweizer Labels. Handwerker:innen, Künstler:innen, Designer:innen, alles Macher:innen, welche watson mit diesem Projekt supportet. 🤝 Die vorgestellten Labels bezahlen für ihre Produktplatzierung einen Beitrag.



watson überprüft die Glaubwürdigkeit der watson's favorites Partner und wird gegenüber jeglichen Ansprüchen zwischen Label und watson Usern entlastet.