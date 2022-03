illustration: julia neukomm

Der Frühling ist da: Diese 5 Labels begleiten dich bei deinem Ausflug!😎

Die Tage sind wieder länger, die Temperaturen steigen und der Frühling hat ganz offiziell begonnen. Höchste Zeit, den nächsten Frühlingsausflug zu planen. Und damit dieser perfekt wird, stelle ich dir heute 5 Schweizer Labels vor, die dich auf deinem Erlebnis begleiten.

Und natürlich gibt's auch heute etwas Tolles zu gewinnen!🍀 Los geht's! Viel Glück!

Am Anfang von Bonocler standen zwei Freunde – der eine von Kind auf Brillenträger, der andere ebenfalls Brillenträger, aber zudem auch Optiker. Die beiden kamen zur Erkenntnis, dass der Brillenmarkt Veränderung braucht: Qualität, Transparenz und ein unkompliziertes, freudiges Erlebnis. «Nachhaltig klare Sicht für alle» ist, wofür sich Bonocler aus der Schweiz tagtäglich engagiert. Dieses Ziel wollen sie mit eigenen Korrektur- und Sonnenbrillen und der Partnerschaft mit OneDollarGlasses erreichen - das Ganze seit 2020 klimaneutral. 🌱

Die handgemachten Sonnenbrillen von Bonocler bild: bonocler

Über die Brillen: Die Bonocler-Modelle werden ausschliesslich von Hand hergestellt, die Acetatkollektion in Griechenland und die Edelstahlkollektion in Italien. Die Brillen können in den Stores in Zürich, Winterthur sowie Baden oder bequem online ausgewählt werden. 😎

Mehr Berge kennen als jeder Bergler? PeakFinder machts möglich. Die App zeigt von jedem beliebigen Ort ein 360° Panorama mit den Namen aller Berge. Und dies funktioniert komplett offline - weltweit! Die Idee zu PeakFinder kam dem Zürcher Fabio Soldati vor über 10 Jahren. Seitdem entwickelt er die App mit viel Leidenschaft stetig weiter. Die App ist werbefrei, sammelt keine Nutzerdaten und hat keine wiederkehrenden Kosten. 😎

PeakFinder kennt mehr als 850'000 Berge - vom Mount Everest bis zum Hügel um die Ecke. peakfinder

Über das App: Mit PeakFinder kannst du bereits zu Hause das Panorama von deinem nächsten Ausflug studieren. Der Kamera-Modus erlaubt dir unterwegs problemlos jeden Gipfel zu identifizieren. Und mit der neuesten Version von PeakFinder kannst du deine Lieblingsberge markieren. Auf deiner nächsten Tour findest du damit schnell dir bekannte Gipfel und kannst dich einfacher in der Landschaft orientieren. 🗻

Anna Meier und Célina Rohrbach sind die beiden Gründerinnen von dem Label Bärndütsch. Die beiden Bernerinnen produzieren seit zwei Jahren Spiele, in denen Dialekte eine zentrale Rolle spielen. Alle Produkte werden nachhaltig in der Schweiz hergestellt. 🌿

Das Quartett «Flueche im Dialäkt» von Bärndütsch Bild: bärndütsch

Über das Kartenspiel: F*** – Nein! Schimpfwörter können auch originell sein! Goppeloni, Pajass oder Göich klingen fast schmeichelhaft. Im Quartett «Flueche im Dialäkt» von dem Label Bärndütsch dreht sich alles um die Schimpfwörter der Schweizer Dialekte. 🃏

Als mehrfach ausgezeichnetes soziales Start-Up, hat das Label Gartengold das Ziel, aus alten und ungenutzten Hochstammbeständen einen 100 Prozent natürlichen und direktgepressten Apfelsaft nach alter Tradition herzustellen. Geerntet werden die Äpfel von Menschen mit Unterstützungsbedarf. So schafft Gartengold Arbeitsplätze für Menschen, die sonst kaum Arbeit finden. Durch die Ernte und Pflege alter Hochstammbestände wird Foodwaste vermieden und die Biodiversität geschützt. 🐝

Der direktgepresste Apfelsaft von Gartengold bild: gartengold

Infos zu den Produkten: Alle Säfte sind 100% direktgepresst, ohne jegliche Zusätze (keine Birne, kein Zuckerzusatz, keine Klärmittel) und vegan. Durch die vielen verschiedenen Äpfel ist jede Flasche ein Unikat und ein Cuveé aus vielen alten und oft seltenen Ostschweizer Apfelsorten. 🍏😍

Das Schweizer-Taschengrill-Team verfolgt tolle Werte: Die Produkte werden, wann immer möglich, in der Schweiz und Liechtenstein hergestellt, zusammengebaut, verpackt und versendet. Zudem setzen sie auf Regionalität und beziehen soziale Organisationen in ihre Arbeitsschritte mit ein. 🤝

Der Outdoor Taschengrill in Aktion. bild: Taschengrill

Über den Taschengrill: Der Schweizer Taschengrill und der Mehrweggrill sind für alle, die beim Grillieren mobil und leicht unterwegs sein wollen. Dank ihrer Grösse passen sie in fast jede Tasche und sind immer wieder verwendbar – auch auf einer Wanderung. 😎

