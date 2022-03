illustration: julia neukomm

6 Schweizer Labels, die dich kulinarisch verwöhnen!😍

Die Schweiz hat auch in kulinarischer Hinsicht viel zu bieten. Entdecke heute bei watson's favorites sechs Labels aus ZĂŒrich mit köstlichen und speziellen Produkten.

Du hast bald GĂ€ste zu Besuch? Oder planst fĂŒr dich einen gemĂŒtlichen Abend zuhause? Diese sechs Schweizer Brands bieten dir tolle Produkte, um deinen GĂ€sten oder dir selbst besondere Speisen und GetrĂ€nke aufzutischen. đŸœ

Und ganz zum Schluss gibt es natĂŒrlich wieder einen sehr tollen (und vor allem leckeren) Gewinn fĂŒr euch!

Warum Trauben nur fĂŒr Wein nutzen? Das fragten sich die Adam und Uva GrĂŒnder Markus, Oscar und Marc. Und so startete das Trio, im Jahr 2020, die Produktion der ersten reinen Schweizer Traubenschorle aus Trauben, welche nicht fĂŒr Wein genutzt wurden. Das Trio besteht aus 2 Gastro-Enthusiasten und einem Winzer mit eigener Besenbeiz. Trotz des Altersunterschiedes haben sich die drei gefunden und zusammen das Label Adam und Uva gegrĂŒndet.

Über das Traubenschorle: In der Herstellung werden ausschliesslich reine und natĂŒrliche Zutaten benutzt und auf Zuckerzusatz wird verzichtet. Durch ein katastrophales Erntejahr im 2021, konnten nur 10% der geplanten Traubenmenge in der Schweiz bezogen werden. Adam und Uva stand kurz vor dem Ende. Doch dank guten Kontakten konnte das Label zum GlĂŒck mit italienischen Bio-Traubenproduzenten die fehlende Menge ausgleichen. Zeit fĂŒr etwas Neues? Probiere jetzt das Bio-Traubenschorle! 😍🍇

Als die Pandemie die Schweiz erreichte und die Foodtrucks von Thilli 70% Umsatzeinbussen hatten, musste schnell eine Alternative her und da entstand die Idee fĂŒr Currybag. Das Label bietet originale Curries aus Sri Lanka mit frischesten Zutaten, abgepackt und in wenigen Minuten fertig fĂŒr den Gebrauch. Vor 2 Jahren aus der Not entstanden beliefert Currybag heute schweizweit die bequemen Currybags nach Hause. Vollwertig. Vollfertig.

Die Curries von Currybag bild: currybag

Über die Produkte: Im Wasserbad in 5 Minuten zubereitet, sind die Currybags gekĂŒhlt bis zu 2 Wochen und eingefroren gar noch lĂ€nger haltbar. Die Currybags können auf Vorrat, fĂŒr dich, deine Familie, Freunde, Nachbarn und dein GeschĂ€ft bestellt werden. Currybags macht einmal die Woche Sammellieferungen, so kann möglichst effizient eingekauft, gekocht und ausgeliefert werden. Damit will Currybag Foodwaste und unnötige Fahrerei vermeiden. đŸŒ±

Aus ZĂŒri – fĂŒr ZĂŒri. Oder eben: TsĂŒri. Die TsĂŒri Group ist eine kleine Manufaktur fĂŒr exklusive Delikatessen mit lokalem Anker. Produziert werden feine Saucen und vieles mehr fĂŒr anspruchsvolle Geniesserinnen und Geniesser und alle, die Lust auf etwas Neues haben. Die Leidenschaft, Handarbeit, QualitĂ€t und die Zusammenarbeit mit der Region macht das junge ZĂŒrcher Label aus.

Über das Produkt: Die TsĂŒri Sauce soll die schöne Stadt ZĂŒrich in allen Belangen widerspiegeln. Divers wie die Menschen, kreativ wie die ZĂŒrcher Gastronomie und einfach ein Genuss, wie es auch das Leben in ZĂŒrich ist. VielfĂ€ltig einsetzbar, egal ob zu Fleisch, Fisch oder GemĂŒse, soll sie als spannende ErgĂ€nzung den Einzug in die KĂŒchen finden. Einzigartig durch ihre sanfte SchĂ€rfe, die Kaffeenote und einen Hauch Ananas macht sie stets Lust auf den nĂ€chsten Bissen. 😍



Hinter dem Label Premsoul steckt eine schöne Geschichte: Alexandra aus Zürich und Brendon aus Melbourne, haben sich in Indien kennen und lieben gelernt. Die Faszination am Land, die lebendige Kultur sowie der geschmackvolle Chai haben die beiden inspiriert, eigene Mischungen zu kreieren. ZurĂŒck in ZĂŒrich haben sie ihre Vision Schritt fĂŒr Schritt umgesetzt. Premsoul steht fĂŒr indischen GewĂŒrztee in feinster BioqualitĂ€t. Im Einklang mit der Natur angebaut und fair gehandelt. đŸ€

Der Bio Pink Chai - GewĂŒrztee von Premsoul Bild: premsoul

Über den Pink Chai: Dieser Chai hat eine angenehme, leichte WĂŒrze und kann kalt oder warm genossen werden. Die kraftvolle Farbe wird aus biologischem Randenpulver gewonnen und ist der perfekte Start in den Tag. Die Mischung enthĂ€lt feine Noten von Zimt, Kardamom und eine Prise Ingwer. Zum Teilen mit Liebe gemacht! đŸ˜‹â˜•ïž

Hinter dem Label Valmor Delikatessen steht eine starke Freundschaft zwischen Valention und Morris, zwei gelernten Köchen, die insgesamt 20 Jahre Gastro-Erfahrung mitbringen. Das Ziel der beiden ist es, SpitzenkĂŒche fĂŒr alle zugĂ€nglich zu machen. Sie möchten der Welt - oder fĂŒr den Anfang der Schweiz - ihre KĂŒchenhelfer anbieten und jeder Köstlichkeit damit das i-TĂŒpfelchen aufsetzen. 🧑‍🍳

Die köstlichen Delikatessen von Valmor bild: Christina Schneider/ travellingwithchristina

Infos zu den Produkten: Die Valmor Kreationen werden auf diverse Gerichte abgestimmt. So entfalten sich neue Aromen fĂŒr einen noch intensiveren Genuss. Jedes Produkt wird eigenhĂ€ndig hergestellt, sorgfĂ€ltig abgepackt, und direkt an die Kunden verschickt. NatĂŒrlich verwenden die beiden Macher, wo immer möglich, lokale Zutaten und verzichten gĂ€nzlich auf kĂŒnstliche Konservierungsstoffe. FĂŒr jede getĂ€tigte Bestellung wird zudem ein Baum gepflanzt. Damit möchte das Label der Natur, der Ressourcengeberin, etwas zurĂŒckgeben. 🌳

Fyn food ist ein ZĂŒrcher Food Start-Up mit der Mission Lebensmittel zu produzieren, denen man trauen kann. Ganz nach dem Motto «Iss nichts, was deine Grossmutter nicht als Essen erkannt hĂ€tte», gibt es bei Fyn food Schweizer Hummus ohne Geheimnisse. Alle Zutaten stammen direkt vom Bio-Bauernhof und werden in der Stadt ZĂŒrich zu Hummus verarbeitet. Dank des engen Kontakts zu den Bauern und BĂ€uerinnen bietet Fyn food 100 % Transparenz ĂŒber die Herkunft der Zutaten.đŸ‘đŸŒ

Über die Produktion: Fyn food kennt nicht nur jede Bauernfamilie, die fĂŒr sie produziert, sie lassen ihre BodenschĂ€tze auch nach der Ernte nie aus den Augen. Dass Fyn food Hummus wirklich keine unnötigen Umwege macht, kannst du mittels QR Code auf jeder Packung direkt selbst prĂŒfen.đŸ•”ïžâ€â™€ïž PĂŒnktlich zum kalendarischen FrĂŒhlingsanfang am 20. MĂ€rz Ă€ndert fyn food ĂŒbrigens seinen Namen; neu heisst der einzige Schweizer Hummus dann Fabas!

illustration: julia neukomm