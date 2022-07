Über 33 Grad am Mittwoch in der Schweiz – und am Donnerstag wird es nochmals heisser

Auf 33.5 Grad ist das Thermometer am Mittwochnachmittag im Walliser Kantonshauptort Sitten geklettert. Die 33-Grad-Marke knackten aber auch Genf (33.4 Grad), Leibstadt im Aargau (33.2 Grad) und Ramsen im Kanton Schaffhausen (33.1 Grad).

30 Grad wurden am Mittwoch in allen Landesteilen der Schweiz überschritten, wie SRF Meteo auf Twitter meldete. Vergleichsweise «kühl» war es für einmal im Tessin: in Stabio zeigte das Thermometer um 17.30 Uhr 30.9 Grad an.

Und es soll noch heisser werden. Für Donnerstag sagen die Wetterfrösche zwei bis drei Grad mehr voraus. Das heisst: Temperaturen von 35 Grad - vielleicht sogar darüber. (sda)