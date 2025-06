Venedig: Fast 100 Privatjets zur Bezos-Hochzeit

Das Paar soll nach Informationen verschiedener Medien auch eine Suite im Luxushotel «Aman» am Canal Grande gebucht haben. Dort waren bei ihren Hochzeiten in Venedig auch Hollywood-Star George Clooney und seine Ehefrau Amal untergebracht, ebenso wie Fussballer Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović.

Die ersten Gäste werden an diesem Dienstag in Venedig erwartet, wo in den engen Gassen zwischen den Kanälen – wie immer um diese Jahreszeit – jeden Tag auch mehrere Zehntausend Touristen unterwegs sind.

«Vintage-Pelze – darf man das noch tragen?»

Hoi zäme!



Gestern haben wir mit Freunden beim Znacht folgenden Zweispalt besprochen: Vintage-Pelze. Was soll man damit machen? So in dem Sinne: Ich erbe von meiner Oma einen Fuchspelz- oder Nerzmantel, was tun damit? Weil wegwerfen ist irgendwie scheisse, das Tier ist schon lange tot und wenn ich es wegwerfe, würdige ich es auch nicht. Wenn ich den Mantel aber trage, dann setze ich trotzdem ein Statement, dass «man Pelz tragen kann», es steht ja nirgends, dass das ein Vintage-Pelz ist.