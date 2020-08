Schweiz

Wetter

Schluss mit der Hitze: Erste Gewitter kühlen die Schweiz ab



Heftige Gewitter über der Schweiz: So nass werden die nächsten Tage

Die Schweiz schwitzt. Am Freitag wurde mit 36.5 Grad am Rheinknie der bisherige Jahreshöchstwert gemessen. Am Samstag stieg das Thermometer schweizweit wieder über 30 Grad. Meteo Schweiz warnte sogar davor, sich bei der Hitze körperlich nicht zu fest anzustrengen.

Nun steht uns aber eine mehrtätige Abkühlung bevor. Bereits am Samstagnachmittag gingen an verschiedenen Orten heftige Gewitter nieder.

Der Blick auf den #Niederschlagsradar unter https://t.co/vZAX4Tk5Oi offenbart, dass sich das Hoch langsam abschwächt und die Luft etwas feuchter geworden ist. Einige #Gewitter haben sich schon entladen. Weitere lokal auch recht kräftige Platzregen und Gewitter werden folgen.(rv) pic.twitter.com/2PJ9QhmNOA — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 1, 2020

Diese Gewitter sind die ersten Vorboten der kommenden, regnerischen Tagen, die uns bevorstehen. Trotzdem liegt noch eine Tropennacht vor uns. Auf der Nacht auf Sonntag bleibt das Thermometer noch über 20 Grad. Danach erwartet uns mindestens drei Tage lang kühles Regenwetter. Bereits am Mittwoch wird es aber wieder schöner und spätestens am Donnerstag geht das Schwitzen wieder von vorne los.

Prognose für die nächsten Tage:

(pls)

