Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider speist und feiert im Forum de l'Arc während des Banketts anlässlich der Feierlichkeiten zum Kantonswechsel der Stadt Moutier. Bild: keystone

Baume-Schneider begrüsst «Schweizer Lösung» in Moutier

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat bei den Feierlichkeiten zum Übertritt Moutiers zum Kanton Jura die friedliche Lösung der Jurafrage gelobt. Der Konflikt um die Kantonszugehörigkeit Moutiers sei auf eine Schweizerische Art und Weise geregelt worden, sagte sie.

Die aus dem Kanton Jura stammende Magistratin nahm als Privatperson am Bankett teil, das am Mittwochabend in Moutier zu den Feierlichkeiten des Kantonswechsels ausgerichtet wurde. Zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte Baume-Schneider auch, die Zukunft Moutiers sei durch Dialog und durch Zuhören bestimmt worden. Alle Beteiligten hätten sich äussern können.

Baume-Schneider war in der jurassischen Kantonsregierung für die Jurafrage zuständig, als 2013 der Kanton Jura mit einer Dreiviertel-Mehrheit für die Bildung eines neuen Kantons Jura stimmte und der Berner Jura das Projekt fast ebenso deutlich ablehnte. Nur in Moutier gab es bei der Abstimmung eine Mehrheit für den neuen Kanton. (sda)