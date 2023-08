Symbolbild. Bild: keystone

Thermometer zeigt am Mittag in Genf 38 Grad

In Genf hat das Thermometer am Donnerstagmittag 38 Grad angezeigt. Das ist laut dem privaten Wetterdienst MeteoNews die bislang höchste, gemessene Temperatur dieses Jahres in der Schweiz.

«Noch ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht», schrieb MeteoNews in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter). Der Dienst geht also davon aus, dass es am Donnerstag noch heisser werden dürfte.

Luft nach oben gibt es, wie ein Blick ins Archiv zeigt: Im Jahr 2015 wurde in Genf der absolute Hitzerekord für die Alpennordseite in der Schweiz registriert. Damals zeigte das Thermometer in der Rhonestadt 39,7 Grad an.

Laut MeteoNews wurde die bisher höchste Temperatur dieses Jahres am 11. Juli in Chur gemessen. Dort registrierte man an diesem Tag 37,6 Grad.

(yam/sda)