Die Hitze bleibt noch die ganze Woche. Bild: imago images

In der Schweiz bleibt es heiss und schwül – Abkühlung kommt wohl erst am Freitag

Mehr «Schweiz»

Die Sommerferien sind in den meisten Kantonen vorbei: Die Kinder sind wieder in der Schule, die Eltern am Arbeiten. Geblieben ist der Hochsommer. Ein Hitzedom über Europa sorgt in der Schweiz seit bald zwei Wochen für Temperaturen um die 30 Grad Celsius.

Am Donnerstag wird voraussichtlich mit bis zu 37 Grad der Hitze-Höhepunkt des Sommers erreicht werden, bevor dann am Wochenende die Abkühlung folgt.

In der Südwestschweiz wurden gar zehn Hitzetage am Stück verzeichnet. Das sind Tage, an denen die Tageshöchsttemperatur 30 Grad Celsius überschreitet. Normal wären zwischen drei und sechs Hitzetage im August.

Bild zeigt Hitzedom über Europa. Die Schweiz, Italien, Spanien und Südfrankreich sind am stärksten von der Hitze betroffen. Bild: meteonews.ch

Das sagen die Prognosen

Laut MeteoNews wird es am Dienstag und Mittwoch sonnig und sehr heiss. Im Flachland werden dabei Temperaturen zwischen 33 und 36 Grad Celsius erwartet. Der Donnerstag wird voraussichtlich, mit Temperaturen bis zu 37 Grad, der heisseste Tag des Sommers, es soll aber vereinzelt zu Gewittern kommen können.

Am Freitag erwarten uns in der ganzen Schweiz Sommergewitter, wobei die Temperaturen dennoch über 30 Grad bleiben sollen.

Am Wochenende soll es laut Wetterprognose dann aber tatsächlich abkühlen: Am Samstag soll es zwar noch vereinzelt 30 Grad warm werden, der Sonntag wird mit prognostizierten Höchsttemperaturen von 23 Grad Celsius dann aber deutlich kühler.

Der Start in die nächste Woche dürfte anschliessend kühl und regnerisch sein.

Hitze hat Europa im Griff

Heiss ist es nicht nur hierzulande. In weiten Teilen Norditaliens herrschen Temperaturen um die 36 Grad und mehr. In Florenz wurden heute sogar 38 Grad Celsius gemessen. Noch heisser ist es im Süden Frankreichs. Zwischen Avignon und Valence sind heute bereits 39 bis 40 Grad gemessen worden. Aber auch in Lyon wurden schon 37 Grad Celsius erreicht.

Am heissesten ist es aber in Spanien, speziell im Landesinnern und in Andalusien. In Sevilla steht das Thermometer gerade bei 42 Grad, in Madrid bei 40 Grad Celsius. (ear)