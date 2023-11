Orkanböen in den Bergen und Wetterwarnungen: Die Woche startet stürmisch

Mehr «Schweiz»

In der Nacht auf Montag hat eine Warmfront heftigen Südwest- bis Westwind über die Alpennordseite gebracht. In den Alpen und auf den Jurahöhen wehten teilweise Orkanböen. Die heftigsten Winde verzeichnete das Jungfraujoch BE mit 131 Kilometern in der Stunde.

In den kommenden Tagen werden in den Bergen zudem vielerorts intensive Niederschläge erwartet, wobei die Schneefallgrenze weiter ansteigt. Bis Mittwoch ist am Alpennordhang, im Wallis und im westlichen Jura mit intensivem Dauerregen zu rechnen. Meteoschweiz gab deswegen bereits am Samstag eine Warnung der Stufe 3 heraus – sie gilt weiterhin:

Im nördlichen Alpenraum, im westlichen Wallis und in Teilen des Juras warnt Meteo Schweiz vor massiven Niederschlägen. Bild: meteoschweiz.ch

Zu 129 km/h schnellen Böenspitzen kam es auf dem Titlis OW, wie der Wetterdienst Meteonews am Montag mitteilte. Auf dem Säntis AR massen die Meteorologen 128 km/h und auf Crap Masegn GR 121.

Auf dem Chasseral BE, wehte es mit bis zu 101 Kilometern pro Stunde. Auf dem Zürcher Uetliberg lagen die Spitzen bei 92 km/h. (sda)