Island ruft den Notstand aus – das wissen wir

Der Vulkanologe Thorvaldur Thordarson sagte zu RUV, die Gefahr einer Eruption sei enorm gestiegen. Er rechne mit Stunden oder wenigen Tagen – falls sich die Erde nicht doch noch beruhige. Offenbar habe sich Magma in einer Tiefe von vier bis fünf Kilometern seit zwei Wochen in einer Art Vorratskammer gesammelt, sagte Thordarson. Die Erdbeben seien eine Folge davon, denn die Magma schaffe sich Platz.

«Es gab enorme Schäden an Häusern und Infrastruktur, aber das kann alles repariert werden», sagte der isländische Präsident Gudni Th. Jóhanesson am Samstag dem Sender RUV. Die Gefahrenlage dauere zwar an. «Aber wir sind dankbar dafür, dass es keine Opfer gab», sagte Jóhanesson.

«Ich kann mir nicht vorstellen, jemals so nahe an einen Hamas-Führer kommen zu können»

Russische Militärblogger in Panik: «Ukrainer setzen sich am Ostufer des Dnepr fest»

Unheilbar krankes Baby in England darf nicht zu Hause sterben

Ein unheilbar krankes Baby darf nach einer Gerichtsentscheidung nicht zu Hause sterben. Die lebenserhaltenden Massnahmen für das acht Monate alte Mädchen müssten in einer Klinik oder einem Hospiz beendet werden, urteilte das Berufungsgericht in London, wie britische Medien am Samstag berichteten. Das Kind ist an einer sogenannten Mitochondriopathie erkrankt, einer genetischen Erkrankung, die das Nerven- und Muskelsystem betrifft und dem Körper Energie aussaugt.