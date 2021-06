Über 11'000 Blitze: Dutzende Feuerwehreinsätze nach heftigen Gewittern

Der Frühling 2021 war so kalt wie seit 2013 nicht mehr

Der Frühling dieses Jahres war an vielen Orten der Schweiz der kälteste seit dem Jahr 2013. Trotz der tiefen Temperaturen schien die Sonne im Frühjahr 2021 aber allgemein häufiger als im Durchschnitt.

Wie SRF Meteo am Dienstag zu Beginn des meteorologischen Sommeranfangs mitteilte, war es in diesem Frühling im Osten und im Süden des Landes auch zu trocken. Gerade im Tessin hielt die Trockenheit von März bis in den April hinein an, was zu einzelnen Waldbränden führte.

Kälter oder ähnlich kalt wie …