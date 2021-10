Eisige Nacht in der Schweiz: Temperaturen unter dem Gefrierpunkt führt zu Bodenfrost

Nach einer klaren Nacht sind in weiten Teilen der Schweiz erstmals in diesem Herbst die Temperaturen unter den Gefrierpunkt gesunken. Wie MeteoNews am frühen Montagmorgen mitteilte, gab es verbreitet Bodenfrost, stellenweise sogar Luftfrost.

Kälter sei es zum Beispiel in Zürich-Kloten letztmals Ende April gewesen, schreibt SRF Meteo auf Twitter. Und in Bern muss man bis Anfang Mai zurückgehen, um ähnlich tiefe Temperaturen zu finden.

In Samedan GR fiel das Thermometer am frühen Montagmorgen bis auf -7.3 Grad Celsius. In La Brévine im Neuenburger Jura war es -7.0 Grad kalt und in Welschenrohr SO -2.3 Grad. In Ebnat-Kappel SG wurden -2.0 Grad gemessen, während es in Thun -0.6 Grad und in Zürich -0.3 Grad waren. (meg/sda)