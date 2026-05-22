Thermometer steigt erstmals in diesem Jahr auf 30 Grad

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Zum ersten Mal in diesem Jahr ist das Thermometer in der Schweiz auf dreissig Grad gestiegen. Gemessen wurden die 30 Grad am Freitag in Visp im Kanton Wallis. Damit wurde der erste Hitzetag der Schweiz registriert.

Das sei ziemlich früh im Jahr, schrieb der Schweizer Wetterdienst MeteoNews am Freitag auf der Kurznachrichtenplattform X. Ein Rekord sei damit aber nicht erreicht worden. Der datumsmässig frühste Hitzetag der Schweiz sei am 8. April 2011 in Lugano verzeichnet worden.

Um 16:30 Uhr wurde die 30-Grad-Marke an der Messstation in Visp VS geknackt, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz bestätigte. Exakt 30,0 Grad zeigte das Thermometer an.

Im Rhonetal werde der erste Hitzetag typischerweise Ende Mai, sprich in dieser Zeit des Jahres, registriert, teilte MeteoSchweiz weiter mit. Genau Ende Mai wurden dann auch letztes Jahr erstmals dreissig Grad gemessen: In Visp VS stieg das Thermometer am 31. Mai 2025 sogar auf 31,3 Grad.

Für klimatologische Auswertungen ist die Dreissig-Grad-Schwelle wichtig. Wird dieser Wert erreicht oder überschritten, gilt der Tag als Hitzetag.

Warm wurde es in der Schweiz am Freitag auch an anderen Orten: So erreichte die Temperatur etwa in Chur 27,6 Grad, in Basel-Binningen 27,4 Grad und in Stabio TI 28,2 Grad.

In Zukunft mehr Hitzetage

In den letzten Jahrzehnten gab es zunehmend mehr Hitzetage. Die Zahl der Hitzetage werde aufgrund des Klimawandels im Laufe dieses Jahrhunderts weiter zunehmen, hat das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz prognostiziert.

«Wir sind im Moment nicht auf Kurs, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen», sagte Umweltbotschafter Felix Wertli anlässlich der 30. Uno-Klimakonferenz im November 2025. Es habe aber grosse Fortschritte gegeben in den zehn Jahren seit dem Pariser Klimaabkommen.

«2015 waren wir auf dem Weg zu einer Erderwärmung von 4 Grad. Jetzt sind wir auf dem Pfad zu 2,3 bis 2,8 Grad», betonte der Umweltbotschafter damals. (sda)