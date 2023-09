Der Herbst meldet sich mit einer Kaltfront an – und im Tessin mit viel Regen

Mehr «Schweiz»

Am Montag hat der Herbst mit einer Kaltfront Einzug gehalten. Teilweise fiel in der Schweiz viel Regen.

In Stabio TI fielen am späten Nachmittag in einer halben Stunde 59.5 Millimeter Regen, wie Meteonews am Montag auf X, vormals Twitter, schrieb. Vor allem im Mittel- und Südtessin sowie im Misox seien mit 50 bis 100 Millimetern Regen beträchtliche Mengen zusammengekommen, hiess es bei SRF Meteo auf X.

Auch in der Romandie schüttete es ordentlich, so zum Beispiel in Neuenburg, dort gab es 31 Millimeter Regen. (sda)