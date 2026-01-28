Bundesrat will die Mehrwertsteuer für die Armee erhöhen

Die Sicherheit und Verteidigung der Schweiz sollen angesichts der aktuell verschlecherten geopolitischen Lage gestärkt werden. Dafür braucht es rund 31 Milliarden Franken. Der Bundesrat will deshalb ab 2028 die Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte erhöhen.

Ab 2028 braucht die Schweiz laut dem Bundesrat rund 31 Milliarden Franken zur Stärkung der Sicherheit. Er will diese Mehrausgaben mit einer befristeten Mehrwertsteuer-Erhöhung um 0,8 Prozentpunkte decken, wie er am Mittwoch bekannt gab. Das letzte Wort hat das Volk.

Hintergrund ist die globale Sicherheitslage und das geopolitische Umfeld der Schweiz. Beide hätten sich in den vergangenen Jahren verschlechtert, teilt der Bundesrat mit. Die Schweiz sehe sich mit hybrider Konfliktführung konfrontiert, etwa durch Cyberangriffe oder Desinformation.

Weil ausserdem bei der Armee in den vergangenen Jahrzehnten gespart wurde, sei sie nicht ausreichend ausgerüstet, um Bedrohungen begegnen zu können. Die Schweiz dürfe «kein Sicherheitsrisiko in der Verteidigungsarchitektur Europas» werden, heisst es weiter. Deshalb braucht es mehr finanzielle Mittel. Denn auch Rüstungsgüter würden zunehmend teurer.

Auch zivile Bundesämter mit sicherheitsrelevanten Aufgaben müssten Fähigkeiten auf- und ausbauen. Der Bundesrat rechnet mit einem finanziellen Mehrbedarf ab 2028 von rund 31 Milliarden Franken. Im Bundesbudget fehle jedoch der finanzielle Spielraum und auch die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Der Bundesrat sei deshalb nach der Prüfung mehrerer Varianten zum Schluss gekommen, dass eine Erhöhung der Mehrwertsteuer die beste Lösung sei. Diese Erhöhung soll auf zehn Jahre befristet sein.

Volk könnte 2027 darüber abstimmen

Konkret soll die Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte erhöht werden. Die Einnahmen sollen zweckgebunden für die Stärkung der Sicherheit und Verteidigung verwendet werden. Rüstungsausgaben haben Priorität. Ein Drittel der Einnahmen ist zudem zur Mitfinanzierung des bereits geplanten Wachstums der Armeeausgaben auf ein Prozent des BIP vorgesehen.

Im Herbst soll die Botschaft ans Parlament überwiesen werden. Die Volksabstimmung könnte im Sommer 2027 stattfinden. Sollte dieser Plan aufgehen, könnte die Erhöhung am 1. Januar 2028 in Kraft treten. (sda/vro)