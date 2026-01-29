bedeckt
Die Autobahnvignette 2025 läuft am 1. Februar ab

Ein Mann klebt eine Autobahnvignette fuer das Jahr 2025 auf die Windschutzscheibe eines Autos, fotografiert am Freitag, 6. Dezember 2024 in Bern. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Bald nicht mehr gültig: Die Autobahnvignette 2025.Bild: keystone

Die Autobahnvignette 2025 läuft ab – bis dann ist sie noch gültig

29.01.2026, 09:2229.01.2026, 09:22

Ab dem 1. Februar ist die Autobahnvignette 2025 nicht mehr gültig und die neue Autobahnvignette 2026 muss gelöst sein. Diese wird bis 31. Januar 2027 gültig sein.

In der Schweiz kann die Vignette entweder als Aufkleber oder auch als digitale Version für 40 Franken gekauft werden. Die digitale Vignette kann auf dem Portal des Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit gekauft werden. Eine physische Vignette ist an allen Zoll-, Post- sowie Tankstellen erhältlich.

Anders als die Klebevignette ist E-Vignette rein elektronisch und damit nicht an ein Auto gebunden, sondern an ein Kontrollschild. Für Inhaber von Wechselschildern oder Personen, die 2026 ein neue Kraftfahrzeug erwerben möchten, ist die sie deshalb besonders empfehlenswert.

Wer eine physische Vignette kauft, muss diese direkt am Fahrzeug anbringen. Wer ohne Vignette vignettenpflichtige Strecken benutzt, muss eine Busse von CHF 200.- zahlen. (ome)

