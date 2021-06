Schweiz

Erster Hitzetag im Wallis – Visp knackt die 30-Grad-Marke



In Visp VS ist es am Samstag mit 30 Grad zum ersten Hitzetag in diesem Jahr gekommen. Nach dem kühlsten Frühling seit über 30 Jahren sorgt nun Hochdruckwetter zunächst auf der Alpensüdseite und im Wallis für hochsommerliche Temperaturen.

Der schweizweit 1. #Hitzetag des Jahres ist da: In Visp/VS, in Sion/VS und in Grono/GR wurde soeben die #30GradMarke geknackt. ^je pic.twitter.com/bJtndTFSNc — SRF Meteo (@srfmeteo) June 12, 2021

Wie der private Wetterdienst Meteonews am Samstag auf Twitter weiter berichtete, gibt es in der kommenden Woche womöglich auch im Norden die ersten Hitzetage dieses Jahres. (meg/sda)

