Erst die Gewitterfront, dann die Tropennacht



Erst die Gewitterfront, dann die Tropennacht – und heute wird es wieder richtig heiss



Nach einem Hitzetag mit Temperaturen von über 30 Grad sind am späten Donnerstagabend Gewitter über die Schweiz hinweggezogen. Eine Kaltfront brachte zunächst in der Westschweiz Starkregen, Hagel und Sturmböen.

In Bière VD wurden Windgeschwindigkeiten von 110 Kilometer pro Stunde gemessen. In Sitten waren es 105 Kilometer pro Stunde. Bis am Abend registrierte SRF Meteo rund 3700 Blitze.

#Gewitter über der Schweiz ⛈️: seit heute Abend wurden bereits rund 3700 Blitze ⚡ registriert. Und es kommen im Laufe der Nacht noch weitere dazu, vor allem im zentralen und östlichen Mittelland. ^jz pic.twitter.com/2V4T2QC0au — SRF Meteo (@srfmeteo) August 12, 2021

Vor allem im Wallis regnete es stark. Auf der Station Clusanfe fielen in einer Stunde rund 27 Millimeter Regen. In Vercorin VS waren es 20 Millimeter.

Die Gewitter entluden sich anschliessend über dem Emmental und zogen weiter Richtung zentrales und östliches Mittelland, wie MeteoNews auf Twitter schreibt. Dabei verloren sie laut SRF Meteo rasch an Energie. Lokal fiel zwar noch bis in den Kanton Aargau etwas Regen. Östlich von Zürich blieb es aber ganz trocken.

Die Temperaturen verharrten während der Nacht auf hohem Niveau. Stellenweise gab es eine Tropennacht. Am frühen Freitagmorgen um 4 Uhr lagen die Temperaturen an diversen Orten noch über 20 Grad, so beispielsweise in Locarno (23 Grad) und St. Gallen (21 Grad).

Laue Nacht: Bis 04:20 Uhr sind die #Temperaturen an diversen Messstationen nicht unter 20 Grad gesunken. Falls dies bis 08:00 Uhr so bleibt, spricht man von einer #Tropennacht. Die aktuellen #Messwerte gibt es unter https://t.co/cmiKXIn2fB (ss) pic.twitter.com/jYATZiHjCM — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 13, 2021

Heute wird es wieder richtig heiss. Trotz Wolkenfeldern und Quellwolken rechnen die Meteorologen mit schwülheissen Temperaturen von 29- 32 Grad. Lokale Schauer und Gewitter sind möglich. (sda)

Trotz Wolkenfeldern und #Quellwolken erwartet uns heute Freitag recht sonniges #Wetter. Allerdings sind vor allem am Nachmittag sowie über den Bergen einzelne #Schauer oder #Gewitter möglich. Mit 29 bis 32 Grad wird es schwül #heiss. Mehr Wetter: https://t.co/2lv0pkxXAz (ss) pic.twitter.com/p3uAj9NZP2 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 13, 2021

