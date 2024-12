Der Gotthard-Basistunnel wird teilweise gesperrt. Bild: keystone

Gotthard-Basistunnel wird für Unterhaltsarbeiten zeitweise gesperrt

Der Gotthard-Basistunnel wird im Januar und August 2025 wegen Erneuerungsarbeiten an mehreren Tagen teilweise gesperrt. Während dieser Zeit wird der Personenverkehr über die Gotthard-Panoramastrecke umgeleitet.

Dies führe zwischen 13. bis 24. Januar zu längeren Verkehrszeiten von rund einer Stunde, teilten die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) am Donnerstag mit. Ausgenommen seien die trinational verkehrenden Züge der Strecke Milano-Zürich-Frankfurt sowie die erste IC-Verbindung ab Chiasso nach Norden (5.30 Uhr) und die letzte IC-Verbindung ab Zürich nach Süden (23.05 Uhr).

Zusätzliche Einschränkungen gibt es am 29. Dezember 2024 sowie vom 3. bis 7. Januar. Einzelne IC- und EC-Züge fallen aus, und zwischen 3. und 7. Januar halten alle IC2-Züge in Flüelen statt in Altdorf UR, wie es weiter hiess.

Laut SBB finden die Unterhaltsarbeiten üblicherweise an den Wochenenden in achtstündigen Intervallen statt. Für bestimmte Arbeiten seien diese Intervalle jedoch nicht ausreichend, insbesondere dann, wenn Anlagen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hätten. So müsse beispielsweise der Tunnelfunk ersetzt werden. (sda)