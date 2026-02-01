freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

Gefahrenstufe 3: Bund warnt vor Sturm – diese Regionen sind betroffen

Bund warnt vor Sturm am Montagabend – diese Regionen sind betroffen

01.02.2026, 12:4601.02.2026, 12:46

Der Bund warnt vor starkem, in Böen stürmischen Wind am Montagabend. Auf den Bergen soll er Windspitzen von 100 bis 140 km/h erreichen. Die stärkste Phase werde zwischen Dienstag 0 Uhr und 12 Uhr erwartet.

Im orange eingefärbten Gebiet gilt Gefahrenstufe 3 ab Montagabend.
Im orange eingefärbten Gebiet gilt Gefahrenstufe 3 ab Montagabend.bild: screenshot meteoschweiz

Folgende Kantone sind betroffen:

  • Appenzell Innerrhoden
  • Appenzell Ausserrhoden
  • Schwyz
  • Glarus
  • Luzern
  • Bern
  • St.Gallen

Dort können Äste abbrechen sowie einzelne Bäume umstürzen. Im Strassenverkehr besteht zudem erhöhte Unfallgefahr durch starken Seitenwind.

Bürgerinnen und Bürger sollen Wälder, Bäume und Alleen meiden. Ausserdem sollen lose Gegenstände im Freien befestigt oder an einem geschützten Ort versorgt werden. (hkl)

Fast drei Meter Neuschnee: Rekord-Schneefall in Teilen Japans
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Malorie Blancs Triumph ist ein spezieller Sieg auf vielen Ebenen
Die Walliserin Malorie Blanc gewinnt überraschend den Super-G von Crans-Montana. Ein spezieller Sieg unter speziellen Umständen.
Malorie Blanc rast über die Ziellinie, sieht grün, sieht die Bestzeit und reisst die Arme in die Höhe. Ihr erster Weltcupsieg. Die rund 5000 Fans auf den Tribünen im Zielstadion von Crans-Montana brechen in Jubelstürme aus.
Zur Story