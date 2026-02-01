Bund warnt vor Sturm am Montagabend – diese Regionen sind betroffen

Der Bund warnt vor starkem, in Böen stürmischen Wind am Montagabend. Auf den Bergen soll er Windspitzen von 100 bis 140 km/h erreichen. Die stärkste Phase werde zwischen Dienstag 0 Uhr und 12 Uhr erwartet.

Im orange eingefärbten Gebiet gilt Gefahrenstufe 3 ab Montagabend. bild: screenshot meteoschweiz

Folgende Kantone sind betroffen:

Appenzell Innerrhoden

Appenzell Ausserrhoden

Schwyz

Glarus

Luzern

Bern

St.Gallen

Dort können Äste abbrechen sowie einzelne Bäume umstürzen. Im Strassenverkehr besteht zudem erhöhte Unfallgefahr durch starken Seitenwind.

Bürgerinnen und Bürger sollen Wälder, Bäume und Alleen meiden. Ausserdem sollen lose Gegenstände im Freien befestigt oder an einem geschützten Ort versorgt werden. (hkl)