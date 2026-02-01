freundlich
In Teilen Japans ist es zu extremem Schneefall gekommen

Fast drei Meter Neuschnee: Rekord-Schneefall in Teilen Japans

01.02.2026, 11:5001.02.2026, 12:59

Starker Schneefall setzte sich auch am Samstag in Teilen Nord- und Westjapans fort. Laut lokalen Medien erreichte die Stadt Aomori im Norden Japans am Freitag eine Gesamtschneehöhe von 167 Zentimetern – das ist der höchste Wert seit 1945.

Heftiger Schneefall bedeckte ausserdem Teile der Küste am Japanischen Meer und traf unter anderem Gebiete wie Niigata im Westen der japanischen Insel Honshu sowie die Präfektur Kyoto. In der Stadt Uonuma in der Präfektur Niigata überschritt die Schneedecke am Freitag gar eine Höhe von 273 Zentimetern.
(hde)

*In einer vorherigen Version des Infotextes wurde Niigata im Norden statt im Westen Honshus verortet.

