Vielerorts Jahres-Höchsttemperaturen am Wochenende – am Dienstag wird's wohl noch heisser

Am Wochenende sind in der Schweiz verbreitet Höchsttemperaturen von über 30 Grad erreicht worden. Vielerorts gab es sogar den bisher heissesten Tag des Jahres.

Ein Mann springt am Samstag in den Genfersee. Bild: keystone

Am heissesten war es nach Angaben des privaten Wetterdienstes Meteonews am Flughafen Zürich mit 35.2 Grad. Über 34 Grad wurden unter anderem auf dem Zürichberg, in Aarau, Cham, Delsberg, Chur, Sitten, Basel-Binningen, Schaffhausen und Luzern gemessen. Auch in der Nacht lagen die Tiefstwerte nicht unter 17 Grad, in städtischen Gebieten um einige Grade höher.

Bereits am Freitag hatte das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) gewarnt, am Wochenende sei mit Höchsttemperaturen von 32 bis 34, lokal bis 35 Grad zu rechnen. Es gilt die Gefahrenstufe drei vorerst bis Dienstag. Laut dem Naturgefahrenportal des Bundes besteht ein erhebliches Risiko für für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein.

Am Montag dürfte es vorübergehend nicht mehr ganz so heiss werden wie am Wochenende. 30 Grad und knapp mehr liegen aber dennoch drin. Vor allem ganz im Norden und am Vormittag sind auch Regengüsse und Gewitter zu erwarten. Am Dienstag könnte es allerdings noch heisser werden als am Sonntag. (sda)