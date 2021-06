Schweiz

Heftiger Hagel in Bern +++ Erste Gewitter ziehen über die Schweiz



Der schwüle Sonntag endet im Gewitter. Meteonews warnte heute Nachmittag vor starken lokalen Gewittern in der Westschweiz, Bern, Basel und Aargau. Auf Twitter sind bereits mehrere Videos vom Hagel in Bern zu sehen:

Der gewittrige Sonntagnachmittag brachte gemäss Meteonews bis 17 Uhr bereits über 15'700 Blitze, Starkregen, Hagel und Sturmböen. Hinter der ersten Gewitterlinie folgt eine Wetterberuhigung, bevor aus Südwesten weitere Gewitter folgen.

Am frühen Abend ziehen die heftigen Gewitter über das Entlebuch in Richtung Zentralschweiz. Meteonews warnt davor, dass weiterhin mit sehr viel Regen in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen gerechnet werden muss.

Auch im Grossraum Zürich ziehen starke Gewitter auf, kommend über die Albiskette hinweg Richtung Stadt Zürich.

