Hochwasserwarnung für die Thur – Autobahn A2 teilweise gesperrt



Wegen der starken Regenfälle in der Ostschweiz warnt der Bund vor Überschwemmungen. Betroffen sei besonders die Thurregion im Thurgau, so das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS).

Im Vorland der Thur müsse mit Überschwemmungen gerechnet werden. Der Bevölkerung werde geraten, die betroffenen Gebiete zu verlassen. Durch die grossen Regenmengen und die Schneeschmelze könnte der Pegel von Bächen und Flüssen stark ansteigen –speziell an den Voralpen



Bild: keystone

Gesperrt ist auch die A2: Der Abschnitt zwischen Altdorf und Beckenried ist bis voraussichtlich 10 Uhr wegen Lawinengefahr geschlossen. Eine Umleitung via A4/Axenstrasse ist eingerichtet. Es wird auch empfohlen via A13 / San Bernardino auszuweichen.



Die vielen Niederschläge haben auch Auswirkungen auf die Nordwestschweiz: Die Hochwassermarke I am Pegel Basel-Rheinhalle ist in der Nacht auf Freitag überschritten worden. Dies teilten die Schweizerischen Rheinhäfen von der Revierzentrale Basel am frühen Freitagmorgen mit.

Die Hochwassermarke I liegt bei 700 cm. Der aktuelle Rhein-Pegelstand habe gegen 4.30 Uhr am Morgen bereits an diesem Ort 776 cm betragen, hiess es weiter. (sda)

