Wetter in der Schweiz: Temperaturen steigen auf 30 Grad



Bild: KEYSTONE

30 Grad, kein Witz! Nächste Woche startet der Hochsommer endlich durch

Der gefühlt schlimmste Sommer aller Zeiten nimmt endlich eine positive Wendung. Wie Meteoschweiz mitteilt, steigen die Temperaturen ab Montag steil an.

"Sommer ante portas": Nach gefühlt endlosen #Südwestlagen erwartet uns ab Montag endlich ein Hauch von #Sommer (ja, den gibt's noch 😄).

Die Animation zeigt die in der Schweiz zu erwartenden Tageshöchsttemperaturen. (Temperaturverteilung wegen Interpolation geglättet) pic.twitter.com/bZDGuEog9C — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) August 8, 2021

Bis am Freitag soll das Thermometer auf hochsommerliche 30 Grad Celsius steigen. Gut möglich also, dass bald die Aare richtig bebadbar sein wird – zum ersten Mal in dieser Saison.

(amü)

