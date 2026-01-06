Klirrende Kälte in der Schweiz sorgt für ÖV-Probleme in Zürich

Eine Kältewelle zieht über die Schweiz. Bild: www.imago-images.de

Minus 10 Grad und weniger: Klirrende Kälte in der Schweiz – ÖV-Probleme in Zürich

Die Schweiz startet am Dienstag unter eisigen Temperaturen in den Tag. Auch im Flachland gibt es zweistellige Minustemperaturen. In Zürich kommt es zu Verzögerungen im Öffentlichen Verkehr.

Mehr «Schweiz»

Minus 8 Grad in Zürich, minus 9 in Basel und minus 12 in Bern und St.Gallen: Am Dienstagmorgen herrscht klirrende Kälte in der Schweiz. Laut Meteoschweiz steht dem Land vielerorts ein Eistag bevor, also ein Tag, an dem das Thermometer nicht ein einziges Mal die 0-Grad-Grenze übersteigt. Die Höchsttemperatur im Flachland beträgt voraussichtlich minus 4 Grad.

In Zürich haben die Bedingungen Auswirkungen auf den Öffentlichen Verkehr. Viele Züge sind wegen «witterungsbedingtem Schienenzustand» verspätet unterwegs.

Reihenweise Züge fahren in und um Zürich verspätet am Dienstagmorgen. Bild: watson

In höhergelegenen Orten wie Davos rasselte die Temperatur auf minus 18 Grad herunter, in St. Moritz gar auf minus 20. Auf den Berggipfeln herrschen mit teils minus 30 und weniger Grad sibirische Verhältnisse.

Die Temperaturen am Dienstag in der Schweiz. Bild: meteoschweiz

Laut Meteoschweiz bleibt es auch am Mittwoch frostig, ehe es am Donnerstag einige Grad mehr geben wird und das Thermometer wieder über die 0-Grad-Marke klettert. Immerhin zeigt sich laut Prognose bis dahin die Sonne zwischen Nebelfeldern im Flachland immer wieder einmal. Mit Schnee ist gemäss Vorhersage zunächst vor allem in der Nordwestschweiz zu rechnen. (con)