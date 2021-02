Schweiz

Wetter Schweiz: Kalte Nacht mit –35 Grad auf Glattalp



Bitterkalte Nacht mit –35 Grad auf der Glattalp 🥶

Der Frost hat die Schweiz weiter fest im Griff. In der Nacht auf Sonntag fielen die Temperaturen auf neue Tiefstwerte. Auf der Glattalp im Kanton Schwyz, einer der kältesten Orte der Schweiz, fiel das Thermometer am Samstag um 22.50 Uhr auf –35,3 Grad

Auch in Samedan GR war es bitterkalt, wie MeteoNews am frühen Sonntagmorgen auf Twitter bekannt gab. Das Thermometer fiel hier auf –22 Grad. In Buffalora am Ofenpass waren es –26 Grad. In weiten Teilen des Mittellandes wurden Temperaturen unter –10 Grad gemessen.

Im Laufe des Sonntags dürften die Temperaturen wieder gegen den Gefrierpunkt oder leicht darüber steigen. Die Bise dürfte allmählich an Kraft verlieren. In der kommenden Woche bringen schwache Störungen am Dienstag und Mittwoch wieder mildere Temperaturen. (sda)

