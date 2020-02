Verletzte nach Sesselabsturz weiterhin in kritischem Zustand

Stoos: Gespanntes Seil sorgt für Sessel-Absturz ++ Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Sesselliftunglück auf dem Stoos: Am Donnersagabend stürzte am Fronalpstock ein Sessel eines Sessellift mit vier Personen in die Tiefe.

Der Sessel, der rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt ist, war zuvor mit einem Seil kollidiert. Mit diesem war laut Angaben der Polizei ein Pistenfahrzeug am Berg befestigt, damit es bei der Arbeit nicht abrutscht.

Weshalb es zu dieser Situation kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Untersuchung, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte. Beim …