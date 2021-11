«Vielleicht ein bisschen wenig ... ABER der erste Schnee!» – so reagiert das Netz

2021 ist das Jahr der Comebacks: Nach ABBA, «Wetten, dass...» und «TV Total» erreichen auch die ersten Schneeflocken Ende November das Flachland. Pünktlich zum «Black Friday», aber das nur so am Rande.

Mit dem ersten Schnee nehmen auch die Diskussionen der Schneeliebhaber und Gegner an Fahrt auf. Im Büro. Im Zug. Unter Freunden. Unter Arbeitskollegen.

Und nicht nur dort. Auf allen möglichen Social-Media-Kanälen wird der erste Schneefall zelebriert. Es scheint in diesen Sekunden, da der erste Schneekristal auf flachländischem Boden einschlägt, KEIN anderes Thema mehr zu geben.

Denn Schnee im Flachland – das sei hier mal allen Oberländern erklärt, die schon beim ersten Schneefall mit den Langlaufskis morgens in der Bäckerei ihre Gipfelis holen, bevor sie mit dem Schneetöff ins Büro cruisen – Schnee im Flachland also, das fühlt sich irgendwie anders an als bei euch oben. Oder in Bildern:

bild: watson

Die Reaktionen im Netz sind hingegen umso aufregender:

(cst)