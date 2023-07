Schweizer sind generell zufrieden mit ihrer Krankenkasse

Mehr «Schweiz»

Am meisten Kritisieren Schweizerinnen und Schweizer das Preis-Leistungs-Verhältnis ihrer Krankenkasse. Bild: keystone

Die Schweizerinnen und Schweizer sind allgemein zufrieden mit ihren Krankenkassen. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Vergleichsdiensts moneyland.ch werden nicht die Kassenleistungen, sondern vor allem die Prämien kritisiert.

Die 1538 befragten Personen bewerteten ihre Krankenkasse im Durchschnitt mit 7.9 von zehn Punkten, was der Note «gut» entspricht, wie moneyland.ch mitteilte. Am zufriedensten waren die Versicherten mit der Freundlichkeit der Mitarbeitenden sowie der Übersichtlichkeit der Abrechnungen und der allgemeinen Zufriedenheit. In der Romandie ist die Zufriedenheit leicht tiefer als in der Deutschschweiz, was der Vergleichsdienst auf die dortigen höheren Prämien zurückführt.

Am meisten Kritik gab es laut Mitteilung für das Preis-Leistungs-Verhältnis: Je jünger die Befragten, desto unzufriedener waren sie damit. Das hänge wahrscheinlich damit zusammen, dass ältere Personen eher Krankenkassenleistungen bezögen als jüngere. Das könne dazu führen, dass jüngere Personen eher den Eindruck hätten, für etwas zu bezahlen, das sie nicht brauchten, heisst es in der Mitteilung.

In der Umfrage schlossen die Krankenkassen Swica (8.4 Punkte), KPT (8.3 Punkte) sowie Helsana und ÖKK (je 8.1 Punkte) am besten ab. Auf dem letzten Platz landete Assura mit 6.9 Punkten. (sda)