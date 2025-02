ZKB ernennt Florence Schnydrig Moser per Juli 2026 zur Vize der Generaldirektion

Bereits per Ende März 2025 wird zudem Remo Schmidli, Leiter IT, Operations & Real Estate, nach 24 Jahren bei der ZKB zurücktreten und die Bank verlassen. (awp/sda)

Sie ersetzt Stephanino Isele, der per Ende Juni 2026 altersbedingt zurücktritt, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Isele ist derzeit noch Leiter Institutionals & Multinationals und stellvertretender Vorsitzender der Generaldirektion. Über seine Nachfolge für die Leitung der Geschäftseinheit soll zu gegebener Zeit informiert werden.

Bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) kommt es zu Änderungen in der Generaldirektion. Florence Schnydrig Moser, Leiterin Private Banking, wurde per 1. Juli 2026 zur stellvertretenden Vorsitzenden der Generaldirektion ernannt.

Die Schweiz schlingert durch die neue Weltunordnung

Die Schweiz hat wie kaum ein anderes Land von der regelbasierten Weltordnung profitiert. Jetzt kehrt die (Gross-)Machtpolitik zurück, und in Bern tut man sich schwer damit.

Karin Keller-Sutter hat am Wochenende für einen gröberen Shitstorm gesorgt. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz hatte sich die Bundespräsidentin in einem Interview mit «Le Temps» lobend zur Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance vom Freitag geäussert. Sie sei «sehr liberal» und «in einem gewissen Sinn sehr schweizerisch» gewesen, so Keller-Sutter.