Das kocht ein Spitzenkoch an Weihnachten – und du kannst es auch

Gourmetkoch Pascal Schmutz verrät, was er zu Weihnachten kocht – und gibt uns gleich die Rezepte dazu.

Oliver Baroni

Traditionelle Weihnachtsmenus kennen wir zur Genüge. Ein Fondue, vielleicht. Grossgeflügel im Ofen, Filet im Teig und dergleichen. Aber: Habt ihr euch auch schon gefragt, was wohl so ein richtiger, echter Weltklasse-Chef kocht? Nun, watson hat nachgefragt: Gestatten, Pascal Schmutz, kreativer Kopf hinter dem Boutique-Dining-Konzept Chef's Table im Mews House in Zürich und etlichen anderen Restaurants.

Zur Person

Pascal Schmutz ist ein mit 16-Gault-Millau-Punkten ausgezeichneter Gourmetkoch und war 2010 «Entdeckung des Jahres in der Deutschschweiz». Für seine unverfälschten, authentischen Gerichte verwendet er, wo möglich, lokale und saisonale Produkte. Nebst als Chefkoch begleitet er als Food Consultant und Gastroberater landesweit Projekte in Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, Musik- und Kulturlandschaft. Neustes Projekt ist das neu eröffnete Boutique Hotel Mews House in einem historischen Stadthaus direkt am Paradeplatz in Zürich, wo Schmutz als Hospitality Manager für Küche und Bar verantwortlich ist. Bild: pascalschmutz.com

Und hier ist das Menü, das er kreiert hat:



Wer also dieses Jahr für Weihnachten (oder, hey, für ein Silvestermenu wäre dies ebenfalls passend) seiner Familie und seinen Freunden etwas ganz, ganz raffiniertes kochen will, dann nichts wie los! Oh, ja – es ist ein Fünfgänger, High-End-Kochen auf Spitzenniveau, ... doch DU KANNST DAS AUCH. Let's do this.

Bild: nicoleroetheli.com

Hummer mit Avocado und Sauce Rouille; gebeizter Saibling auf Brioche; Tartelette mit Sauerkraut und Rohschinken

Bild: nicoleroetheli.com

Alle Zutaten jeweils für 4 Personen gerechnet.

Hummer mit Avocado und Sauce Rouille 2 ½ Blatt Gelatine

Saft einer halben Zitrone

5 reife Avocados, grob zerteilt

1 TL Salz

2 Hummerschwänze, vorgekocht



Für die Sauce Rouille:

100 g frische Mayonnaise

1 Knoblauchzehe, gerieben

1 Msp Safran

1 Spritzer Weisswein

Saft einer halben Zitrone

1 EL Sherryessig

¼ rote Paprikaschote, geröstet und geschält

Salz und Pfeffer

Gelatine 5 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Dann ausdrücken und in wenig Zitronensaft auflösen. Die Avocadostücke mit Zitronensaft, Salz und aufgelöster Gelatine in einer Schüssel mischen. Dabei schnell arbeiten, damit die Gelatine nicht klumpt.

Eine Terrineform mit Frischhaltefolie auskleiden (so lässt sie sich später leichter stürzen). Die Avocadostücke in die Form schichten und leicht andrücken, damit keine Löcher oder Luftblasen bleiben. Die Terrine soll kompakt und dicht sein. Mehrere Stunden im Kühlschrank fest werden lassen.

Vorgekochter Hummer in Nussbutter bei 60 Grad kurz erwärmen. Portionieren und mit Fleur de sel abschmecken.

Alle Zutaten für die Sauce Rouille in einem hohen Rührgefäss fein pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Gebeizter Saibling auf Brioche 500 g Saiblingsfilet (grätenfrei, mit Haut)

40 g grobes Salz

30 g Zucker

Abrieb einer halben Bio-Zitrone

1 EL fein gehackter Dill

schwarzer Pfeffer

1 dl Quittensaft

Brioche, getoastet

Salz, Zucker, Zitronenabrieb, Dill, Pfeffer und Quittensaft mischen. Saibling rundum mit der Beize einreiben. Straff in Folie wickeln, leicht beschweren. 12–24 Stunden im Kühlschrank beizen (nach halber Zeit wenden).

Den Saibling abwaschen, abtupfen, dünn aufschneiden und auf getoastetem Brioche anrichten.

Tartelette mit Sauerkraut und Rohschinken 150 g Sauerkraut

2 dl Rotwein

1 Msp Honig

¼ TL frischer Thymian, fein gehackt

4 Tranchen 1-jähriger Rohschinken von Metzgerei Mark

Bio-Tartelette-Bödeli Sauerkraut in 2 dl Rotwein ca. 30min köcheln lassen. Mit 1 Msp Honig und gehacktem Thymian abschmecken und auskühlen lassen.

Sauerkraut in Tartelette drapieren. Tranchen von Rohschinken aufrollen und auf das Sauerkraut legen.

Champagner-Empfehlung:



«Die Cuvée (55% Pinot Noir, 45% Chardonnay) bringt genug Körper und Würze, um den Rohschinken nicht zu ‹übersehen›, bleibt aber elegant genug für den Hummer.»

(Bezugsquelle: Auf Hyperlink klicken!) Als Weinbegleitung setzt Schmutz konsequent auf Schaumwein – ausgewählt vom Champagner-Experten Peter Jauch . Angefangen wird mit: Champagne Lallier Millésimé 2014

«Die Cuvée (55% Pinot Noir, 45% Chardonnay) bringt genug Körper und Würze, um den Rohschinken nicht zu ‹übersehen›, bleibt aber elegant genug für den Hummer.»

Chardonnay-Champignons-Schaumsuppe mit marinierter Felche

Bild: nicoleroetheli.com

1 Schalotte, fein gewürfelt

1 EL Butter

100 g Champignons weiss

1 Prise Mehl

150 ml Chardonnay

400 ml heller Geflügel- oder Gemüsefond

100 ml Rahm

Salz, Pfeffer, Zitronensaft

1 EL Crème fraîche

2 Stk Felchenfiltes entgrätet ohne Haut

80 g Petersilie

Saft einer halben Zitrone

Wenig Salz

Wenig eingelegte Jalapeño

Schalotte und Champignons in Butter glasig dünsten. Mehl dazugeben. Mit Chardonnay ablöschen und auf die Hälfte einkochen. Fond zugeben und 10 Minuten leise köcheln lassen. Sahne einrühren.

Crème fraîche unterziehen, nicht mehr kochen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken und mit dem Stabmixer schaumig aufmixen.

Felchenfilets mit 1 Prise Salz und wenig Zucker marinieren.

Kurz vor dem Servieren: Petersilie, Saft einer halben Zitrone, ein wenig Salz und eingelegte Jalapeño kurz mixen, passieren.

Anrichten: Felche in Tranchen filetieren, in die Bowl anrichten. Petersilienfond darüber giessen. Frische Champignons mit einem Hobel in Scheiben schneiden, darüberlegen



Champagner-Empfehlung: Champagne André Jacquart – Vertus Expérience

Champagne André Jacquart – Vertus Expérience

«Der teilweise Ausbau im Holz und die längere Reife (4 Jahre) ergeben Brotkruste/cremige Töne – das dockt an das Champignon-Umami und die Suppentextur an, ohne schwer zu werden.»

Ravioli gefüllt mit Topinambur und Ei an Sellerie-Beurre-Blanc und Trüffel

Bild: nicoleroetheli.com

Ravioliteig:

300 g Pastamehl (Tipo 00)

3 Eier

1 Prise Salz

Füllung:

400 g Topinambur

1 kleine Schalotte

1 EL Butter

ca. 50 ml Sahne

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

8 frische Eigelbe

80 ml Sahne

30 g Butter, geschmolzen

Salz (fein), Pfeffer, Muskatnuss

5–10 g schwarzer Trüffel, sehr fein gehackt oder 1 TL Trüffelpaste

Optional: ein paar Tropfen Trüffelöl (sehr sparsam)

Sellerie-Beurre-Blanc:

150 g Knollensellerie, fein gewürfelt

1 Schalotte, fein gewürfelt

100 ml Weisswein

50 ml Noilly Prat oder milder Essig

150 g kalte Butterwürfel

Salz, weisser Pfeffer

Topinambur schälen, weich kochen. Schalotte in Butter dünsten, Topinambur zugeben und fein pürieren. Sahne einarbeiten, mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken, auskühlen lassen.

Eigelbe mit Sahne, Butter, Salz und Pfeffer vorsichtig verrühren (nicht aufschlagen). Trüffel unterheben. In Vakuumbeutel oder Weckgläser füllen, luftdicht verschliessen und bei 64 Grad für 45 Minuten im Wasserbad Sous Vide garen.

Ravioliteig kneten, 30 Minuten ruhen lassen.

Sous-Vide-Eigelbcreme in Spritzsack füllen und auf die Topinamburcreme spritzen. Ravioliteig ausrollen, gleichmässig Füllung aufsetzen, Ravioli formen.

Sellerie im Ofen in Alufolie bei 180 Grad weichgaren, pürieren. Schalotte mit Wein und Noilly Prat stark einkochen. Vom Herd ziehen, Butter einmontieren, Selleriepüree unterrühren, abschmecken.

Ravioli 2–3 Minuten in Salzwasser garen, in der Sauce schwenken. Mit Trüffel hobeln.



Champagner-Empfehlung: Delamotte Blanc de Blancs

Delamotte Blanc de Blancs

«Dieser 100%-Grand-Cru-Chardonnay, der sehr mineralisch/kreidig ist, bringt den ‹Lift› gegenüber der Beurre-Blanc und verhindert, dass der Teller zu üppig wirkt.»

Rinderrippchen Bordelaise

Bild: nicoleroetheli.com

ca. 1 kg Rinderrippenbogen

Salz, Pfeffer

2 EL Öl

80 ml Rotwein

40 ml Weisswein

400 ml Kalbsfond

1 Knoblauchzehe, gehackt

3 Zweige Thymian

4 Zweige glatte Petersilie, Blätter und Stiele getrennt

1–2 Schalotten, gehackt

Beilagen:

80 g Rindermark, am Stück

Salz

3 kleine Karotten

8 Cocktailtomaten

80 g braune Kräuterseitlinge, in Scheiben

Butter

schwarzer Pfeffer

80 ml Rotweinsauce Ofen auf 120 Grad vorheizen.

Rippchen salzen, pfeffern und in heissem Öl rundum kräftig anbraten.

Rot- und Weisswein sowie Kalbsfond in einen Bräter geben. Rippchen, Knoblauch, Thymian, Petersilienstiele und Schalotten zufügen. Im Ofen ca. 1 Stunde schmoren, bis sich das Fleisch fast vom Knochen löst.

Rindermark in Salzwasser 5 Minuten sanft köcheln. Karotten darin weich kochen. Tomaten und Pilze in Butter anbraten, Mark zugeben, salzen und pfeffern.

Rippchen mit Beilagen und restlicher Sauce servieren. Als Garnitur Lauchheu & Federkohlchips.



Champagner-Empfehlung: Pommery Apanage 1874 Brut

Pommery Apanage 1874 Brut

«Dieser Champagner wird 48 Monate in den Crayères gereift, weshalb er das ‹vinöse Rückgrat› erhält, das zu Fleischsaft, Röstaromen und Bordelaise (Umami, Reduktion) passt.»

Trüffelbrie mit Früchtebrot

Bild: nicoleroetheli.com

200 g Mascarpone

30–40 g Brie de Meaux

10–15 g schwarzer Trüffel, fein gehackt

30 g Champignons, gewürfelt, angebraten, abgekühlt

1 Prise gemahlene Steinpilze

Früchtebrot:

250 g getrocknete Früchte (Rosinen, Feigen, Datteln, Aprikosen etc.)

80 g Nüsse (Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln), grob gehackt

250 ml schwarzer Tee

250 g Dinkelmehl (Type 630)

1 Päckli Backpulver

1 TL Zimt

½ TL Lebkuchengewürz

1 Prise Salz

80 g Kastanienhonig

1 Ei

Butter oder Öl für die Form

Brie de Meaux aufschneiden. Feingehackter schwarzer Trüffel mit den angebratenen gewürfelten Champignons, 1 Prise gemahlene Steinpilze mischen. Brie füllen und kühl stellen.

Früchte und Nüsse in Tee einweichen.

Dinkelmehl, Backpulver, Zimt und Lebkuchengewürz mischen. Ei, Honig und Fruchtmischung unterheben.

Teig in eine gefettete Form füllen und bei 170 Grad ca. 60 Minuten backen.

Abkühlen lassen.

Als Beilage Quittenchutney dazu servieren​

Champagner-Empfehlung: Lanson Rosé – Le Rosé Création 67

Lanson Rosé – Le Rosé Création 67

«Brie/Trüffel benötigt Tiefe, während Früchtebrot und Quitte Süsse und Fruchtnoten liefern. Rosé bedient beides: rote Frucht und Struktur, ohne die Käsecreme zu erschlagen.»