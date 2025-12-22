wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Weihnachtsmenü vom Sterne-Koch für dich zu Hause – das Rezept

Das kocht ein Spitzenkoch an Weihnachten – und du kannst es auch

Gourmetkoch Pascal Schmutz verrät, was er zu Weihnachten kocht – und gibt uns gleich die Rezepte dazu.
22.12.2025, 19:5122.12.2025, 19:51
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Traditionelle Weihnachtsmenus kennen wir zur Genüge. Ein Fondue, vielleicht. Grossgeflügel im Ofen, Filet im Teig und dergleichen. Aber: Habt ihr euch auch schon gefragt, was wohl so ein richtiger, echter Weltklasse-Chef kocht? Nun, watson hat nachgefragt: Gestatten, Pascal Schmutz, kreativer Kopf hinter dem Boutique-Dining-Konzept Chef's Table im Mews House in Zürich und etlichen anderen Restaurants.

Zur Person
Pascal Schmutz ist ein mit 16-Gault-Millau-Punkten ausgezeichneter Gourmetkoch und war 2010 «Entdeckung des Jahres in der Deutschschweiz». Für seine unverfälschten, authentischen Gerichte verwendet er, wo möglich, lokale und saisonale Produkte. Nebst als Chefkoch begleitet er als Food Consultant und Gastroberater landesweit Projekte in Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, Musik- und Kulturlandschaft. Neustes Projekt ist das neu eröffnete Boutique Hotel Mews House in einem historischen Stadthaus direkt am Paradeplatz in Zürich, wo Schmutz als Hospitality Manager für Küche und Bar verantwortlich ist.
infobox image
Bild: pascalschmutz.com

Und hier ist das Menü, das er kreiert hat:

Pascal Schmutz' Weihnachtsmenu 2025
Hummer mit Avocado und Sauce Rouille; gebeizter Saibling auf Brioche; Tartelette mit Sauerkraut und RohschinkenChardonnay-Champignons-Schaumsuppe mit marinierter FelcheRavioli gefüllt mit Topinambur und Ei an Sellerie-Beurre-Blanc und TrüffelRinderrippchen BordelaiseTrüffelbrie mit Früchtebrot

Wer also dieses Jahr für Weihnachten (oder, hey, für ein Silvestermenu wäre dies ebenfalls passend) seiner Familie und seinen Freunden etwas ganz, ganz raffiniertes kochen will, dann nichts wie los! Oh, ja – es ist ein Fünfgänger, High-End-Kochen auf Spitzenniveau, ... doch DU KANNST DAS AUCH. Let's do this.

Weihnachtsmenu von Pascal Schmutz 2025 NR Production GmbH Nicole Rötheli nicole@nicoleroetheli.com +41 78 896 77 79 www.nicoleroetheli.com
Bild: nicoleroetheli.com

Hummer mit Avocado und Sauce Rouille; gebeizter Saibling auf Brioche; Tartelette mit Sauerkraut und Rohschinken

Weihnachtsmenu von Pascal Schmutz 2025 NR Production GmbH Nicole Rötheli nicole@nicoleroetheli.com +41 78 896 77 79 www.nicoleroetheli.com
Bild: nicoleroetheli.com

Alle Zutaten jeweils für 4 Personen gerechnet.

Hummer mit Avocado und Sauce Rouille

2 ½ Blatt Gelatine
Saft einer halben Zitrone
5 reife Avocados, grob zerteilt
1 TL Salz
2 Hummerschwänze, vorgekocht

Für die Sauce Rouille:
100 g frische Mayonnaise
1 Knoblauchzehe, gerieben
1 Msp Safran
1 Spritzer Weisswein
Saft einer halben Zitrone
1 EL Sherryessig
¼ rote Paprikaschote, geröstet und geschält
Salz und Pfeffer
Gelatine 5 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Dann ausdrücken und in wenig Zitronensaft auflösen. Die Avocadostücke mit Zitronensaft, Salz und aufgelöster Gelatine in einer Schüssel mischen. Dabei schnell arbeiten, damit die Gelatine nicht klumpt.
Eine Terrineform mit Frischhaltefolie auskleiden (so lässt sie sich später leichter stürzen). Die Avocadostücke in die Form schichten und leicht andrücken, damit keine Löcher oder Luftblasen bleiben. Die Terrine soll kompakt und dicht sein. Mehrere Stunden im Kühlschrank fest werden lassen.
Vorgekochter Hummer in Nussbutter bei 60 Grad kurz erwärmen. Portionieren und mit Fleur de sel abschmecken.
Alle Zutaten für die Sauce Rouille in einem hohen Rührgefäss fein pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Gebeizter Saibling auf Brioche

500 g Saiblingsfilet (grätenfrei, mit Haut)
40 g grobes Salz
30 g Zucker
Abrieb einer halben Bio-Zitrone
1 EL fein gehackter Dill
schwarzer Pfeffer
1 dl Quittensaft
Brioche, getoastet
Salz, Zucker, Zitronenabrieb, Dill, Pfeffer und Quittensaft mischen. Saibling rundum mit der Beize einreiben. Straff in Folie wickeln, leicht beschweren. 12–24 Stunden im Kühlschrank beizen (nach halber Zeit wenden).
Den Saibling abwaschen, abtupfen, dünn aufschneiden und auf getoastetem Brioche anrichten.

Tartelette mit Sauerkraut und Rohschinken

150 g Sauerkraut
2 dl Rotwein
1 Msp Honig
¼ TL frischer Thymian, fein gehackt
4 Tranchen 1-jähriger Rohschinken von Metzgerei Mark
Bio-Tartelette-Bödeli
Sauerkraut in 2 dl Rotwein ca. 30min köcheln lassen. Mit 1 Msp Honig und gehacktem Thymian abschmecken und auskühlen lassen.
Sauerkraut in Tartelette drapieren. Tranchen von Rohschinken aufrollen und auf das Sauerkraut legen.
Champagner-Empfehlung:
Als Weinbegleitung setzt Schmutz konsequent auf Schaumwein – ausgewählt vom Champagner-Experten Peter Jauch. Angefangen wird mit:

Champagne Lallier Millésimé 2014
«Die Cuvée (55% Pinot Noir, 45% Chardonnay) bringt genug Körper und Würze, um den Rohschinken nicht zu ‹übersehen›, bleibt aber elegant genug für den Hummer.»
(Bezugsquelle: Auf Hyperlink klicken!)

Chardonnay-Champignons-Schaumsuppe mit marinierter Felche

Weihnachtsmenu von Pascal Schmutz 2025 NR Production GmbH Nicole Rötheli nicole@nicoleroetheli.com +41 78 896 77 79 www.nicoleroetheli.com
Bild: nicoleroetheli.com
1 Schalotte, fein gewürfelt
1 EL Butter
100 g Champignons weiss
1 Prise Mehl
150 ml Chardonnay
400 ml heller Geflügel- oder Gemüsefond
100 ml Rahm
Salz, Pfeffer, Zitronensaft
1 EL Crème fraîche
2 Stk Felchenfiltes entgrätet ohne Haut
80 g Petersilie
Saft einer halben Zitrone
Wenig Salz
Wenig eingelegte Jalapeño
Schalotte und Champignons in Butter glasig dünsten. Mehl dazugeben. Mit Chardonnay ablöschen und auf die Hälfte einkochen. Fond zugeben und 10 Minuten leise köcheln lassen. Sahne einrühren.
Crème fraîche unterziehen, nicht mehr kochen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken und mit dem Stabmixer schaumig aufmixen.
Felchenfilets mit 1 Prise Salz und wenig Zucker marinieren.
Kurz vor dem Servieren: Petersilie, Saft einer halben Zitrone, ein wenig Salz und eingelegte Jalapeño kurz mixen, passieren.
Anrichten: Felche in Tranchen filetieren, in die Bowl anrichten. Petersilienfond darüber giessen. Frische Champignons mit einem Hobel in Scheiben schneiden, darüberlegen
Champagner-Empfehlung:
Champagne André Jacquart – Vertus Expérience
«Der teilweise Ausbau im Holz und die längere Reife (4 Jahre) ergeben Brotkruste/cremige Töne – das dockt an das Champignon-Umami und die Suppentextur an, ohne schwer zu werden.»

Ravioli gefüllt mit Topinambur und Ei an Sellerie-Beurre-Blanc und Trüffel

Weihnachtsmenu von Pascal Schmutz 2025 NR Production GmbH Nicole Rötheli nicole@nicoleroetheli.com +41 78 896 77 79 www.nicoleroetheli.com
Bild: nicoleroetheli.com
Ravioliteig:
300 g Pastamehl (Tipo 00)
3 Eier
1 Prise Salz
Füllung:
400 g Topinambur
1 kleine Schalotte
1 EL Butter
ca. 50 ml Sahne
Salz, Pfeffer, Muskatnuss
8 frische Eigelbe
80 ml Sahne
30 g Butter, geschmolzen
Salz (fein), Pfeffer, Muskatnuss
5–10 g schwarzer Trüffel, sehr fein gehackt oder 1 TL Trüffelpaste
Optional: ein paar Tropfen Trüffelöl (sehr sparsam)
Sellerie-Beurre-Blanc:
150 g Knollensellerie, fein gewürfelt
1 Schalotte, fein gewürfelt
100 ml Weisswein
50 ml Noilly Prat oder milder Essig
150 g kalte Butterwürfel
Salz, weisser Pfeffer
Topinambur schälen, weich kochen. Schalotte in Butter dünsten, Topinambur zugeben und fein pürieren. Sahne einarbeiten, mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken, auskühlen lassen.
Eigelbe mit Sahne, Butter, Salz und Pfeffer vorsichtig verrühren (nicht aufschlagen). Trüffel unterheben. In Vakuumbeutel oder Weckgläser füllen, luftdicht verschliessen und bei 64 Grad für 45 Minuten im Wasserbad Sous Vide garen.
Ravioliteig kneten, 30 Minuten ruhen lassen.
Sous-Vide-Eigelbcreme in Spritzsack füllen und auf die Topinamburcreme spritzen. Ravioliteig ausrollen, gleichmässig Füllung aufsetzen, Ravioli formen.
Sellerie im Ofen in Alufolie bei 180 Grad weichgaren, pürieren. Schalotte mit Wein und Noilly Prat stark einkochen. Vom Herd ziehen, Butter einmontieren, Selleriepüree unterrühren, abschmecken.
Ravioli 2–3 Minuten in Salzwasser garen, in der Sauce schwenken. Mit Trüffel hobeln.
Champagner-Empfehlung:
Delamotte Blanc de Blancs
«Dieser 100%-Grand-Cru-Chardonnay, der sehr mineralisch/kreidig ist, bringt den ‹Lift› gegenüber der Beurre-Blanc und verhindert, dass der Teller zu üppig wirkt.»

Rinderrippchen Bordelaise

Weihnachtsmenu von Pascal Schmutz 2025 NR Production GmbH Nicole Rötheli nicole@nicoleroetheli.com +41 78 896 77 79 www.nicoleroetheli.com
Bild: nicoleroetheli.com
ca. 1 kg Rinderrippenbogen
Salz, Pfeffer
2 EL Öl
80 ml Rotwein
40 ml Weisswein
400 ml Kalbsfond
1 Knoblauchzehe, gehackt
3 Zweige Thymian
4 Zweige glatte Petersilie, Blätter und Stiele getrennt
1–2 Schalotten, gehackt
Beilagen:
80 g Rindermark, am Stück
Salz
3 kleine Karotten
8 Cocktailtomaten
80 g braune Kräuterseitlinge, in Scheiben
Butter
schwarzer Pfeffer
80 ml Rotweinsauce
Ofen auf 120 Grad vorheizen.
Rippchen salzen, pfeffern und in heissem Öl rundum kräftig anbraten.
Rot- und Weisswein sowie Kalbsfond in einen Bräter geben. Rippchen, Knoblauch, Thymian, Petersilienstiele und Schalotten zufügen. Im Ofen ca. 1 Stunde schmoren, bis sich das Fleisch fast vom Knochen löst.
Rindermark in Salzwasser 5 Minuten sanft köcheln. Karotten darin weich kochen. Tomaten und Pilze in Butter anbraten, Mark zugeben, salzen und pfeffern.
Rippchen mit Beilagen und restlicher Sauce servieren. Als Garnitur Lauchheu & Federkohlchips.
Champagner-Empfehlung:
Pommery Apanage 1874 Brut
«Dieser Champagner wird 48 Monate in den Crayères gereift, weshalb er das ‹vinöse Rückgrat› erhält, das zu Fleischsaft, Röstaromen und Bordelaise (Umami, Reduktion) passt.»

Trüffelbrie mit Früchtebrot

Weihnachtsmenu von Pascal Schmutz 2025 NR Production GmbH Nicole Rötheli nicole@nicoleroetheli.com +41 78 896 77 79 www.nicoleroetheli.com
Bild: nicoleroetheli.com
200 g Mascarpone
30–40 g Brie de Meaux
10–15 g schwarzer Trüffel, fein gehackt
30 g Champignons, gewürfelt, angebraten, abgekühlt
1 Prise gemahlene Steinpilze
Früchtebrot:
250 g getrocknete Früchte (Rosinen, Feigen, Datteln, Aprikosen etc.)
80 g Nüsse (Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln), grob gehackt
250 ml schwarzer Tee
250 g Dinkelmehl (Type 630)
1 Päckli Backpulver
1 TL Zimt
½ TL Lebkuchengewürz
1 Prise Salz
80 g Kastanienhonig
1 Ei
Butter oder Öl für die Form
Brie de Meaux aufschneiden. Feingehackter schwarzer Trüffel mit den angebratenen gewürfelten Champignons, 1 Prise gemahlene Steinpilze mischen. Brie füllen und kühl stellen.
Früchte und Nüsse in Tee einweichen.
Dinkelmehl, Backpulver, Zimt und Lebkuchengewürz mischen. Ei, Honig und Fruchtmischung unterheben.
Teig in eine gefettete Form füllen und bei 170 Grad ca. 60 Minuten backen.
Abkühlen lassen.
Als Beilage Quittenchutney dazu servieren​
Champagner-Empfehlung:
Lanson Rosé – Le Rosé Création 67
«Brie/Trüffel benötigt Tiefe, während Früchtebrot und Quitte Süsse und Fruchtnoten liefern. Rosé bedient beides: rote Frucht und Struktur, ohne die Käsecreme zu erschlagen.»

En Guete – und ...

... God jul, Merry Christmas, Gëzuar Krishtlindjen, Vrolijk Kerstfeest, Joyeux Noël, Mutlu Noeller, Feliz navidad, Sretan Božić, Prejeme Vam Vesele Vanoce, Весела Коледа, Hristos se rodi, Glædelig Jul, Boas Festas, Buon Natale, Herini Krismasi, Hyvää Joulua, Nadolig llawen, 메리 크리스마스, Καλά Χριστούγεννα, З Різдвом Христовим, கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள், メリー クリスマス, عيد ميلاد سعيد, 圣诞快乐 und Frohe Weihnachten allerseits!
Food für die Festtage – Merry Christmas!
Alles, was du je zum Thema Food brauchst an Weihnachten. ALLES.
25
Alles, was du je zum Thema Food brauchst an Weihnachten. ALLES.
von Oliver Baroni, Chantal Stäubli
Schweizer Weihnachtsguetzli? Am besten fragen wir diese Kanadierin!
20
Schweizer Weihnachtsguetzli? Am besten fragen wir diese Kanadierin!
von Oliver Baroni, Emily Engkent
Glüh' Me Baby One More Wein
10
Glüh' Me Baby One More Wein
von Oliver Baroni
Nun stehen die grossen Znacht-Einladungen an – und plötzlich wird einem Portwein angeboten
24
Nun stehen die grossen Znacht-Einladungen an – und plötzlich wird einem Portwein angeboten
von Oliver Baroni
Jamaican Jerk Ham zu Weihnachten? Klingt gut, schmeckt noch besser!
56
Jamaican Jerk Ham zu Weihnachten? Klingt gut, schmeckt noch besser!
von Oliver Baroni
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Weihnachtsmärkte doof findet?
66
Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Weihnachtsmärkte doof findet?
von Oliver Baroni
Glühwein. Schon klar. Ihr wollt jetzt alle Glühwein. Also gut – hier die Rezepte
51
Glühwein. Schon klar. Ihr wollt jetzt alle Glühwein. Also gut – hier die Rezepte
von Oliver Baroni
Hand aufs Herz: Wie fein sind diese Weihnachtsspezialitäten wirklich?
49
Hand aufs Herz: Wie fein sind diese Weihnachtsspezialitäten wirklich?
von Oliver Baroni
Ich habe Weihnachts-Wodka gemacht, und du solltest es auch
20
Ich habe Weihnachts-Wodka gemacht, und du solltest es auch
von Oliver Baroni
Fondue Chinoise ist so was von überbewertet. Hier sind 14 Weihnachts-Menüs aus aller Welt, die besser sind
217
Fondue Chinoise ist so was von überbewertet. Hier sind 14 Weihnachts-Menüs aus aller Welt, die besser sind
von Oliver Baroni
Mehr als nur Bratkartoffeln! Hier gibt's Weihnachtsmenu-Beilagen – aber in geil
68
Mehr als nur Bratkartoffeln! Hier gibt's Weihnachtsmenu-Beilagen – aber in geil
von Oliver Baroni
Genug von Brunsli und Co.? Hier gibt's Weihnachts-Guetzli aus aller Welt
14
Genug von Brunsli und Co.? Hier gibt's Weihnachts-Guetzli aus aller Welt
von Oliver Baroni
Die Weihnachtsgans muss her! Und ein deftiges Menü dazu! So geht mein Xmas-Dinner
35
Die Weihnachtsgans muss her! Und ein deftiges Menü dazu! So geht mein Xmas-Dinner
von Oliver Baroni
Für die Silvesterparty (und fürs Leben): Alle Champagner-Cocktails, die du je kennen musst
29
Für die Silvesterparty (und fürs Leben): Alle Champagner-Cocktails, die du je kennen musst
von Oliver Baroni
Es müssen nicht immer Guetzli sein: 10 weitere Geschenke aus der Küche (mit Rezepten)
6
Es müssen nicht immer Guetzli sein: 10 weitere Geschenke aus der Küche (mit Rezepten)
von Chantal Stäubli
Sag uns, was du über die Festtage gegessen hast, und wir sagen dir, wie schwer du bist
32
Sag uns, was du über die Festtage gegessen hast, und wir sagen dir, wie schwer du bist
von Oliver Baroni
Sag' uns, was du gegessen hast, und wir sagen dir, wie viel schwerer du nun bist
29
Sag' uns, was du gegessen hast, und wir sagen dir, wie viel schwerer du nun bist
von Oliver Baroni
Homemade. Originell. Lecker – 11 Food-Geschenke für unter den Weihnachtsbaum
4
Homemade. Originell. Lecker – 11 Food-Geschenke für unter den Weihnachtsbaum
von Noëmi Laux
Die 22 besten Guetzli-Rezepte für Weihnachten (und die Zeit danach)
1
Die 22 besten Guetzli-Rezepte für Weihnachten (und die Zeit danach)
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der Koch Ben Churchill kreiert die absurdesten Desserts
1 / 15
Der Koch Ben Churchill kreiert die absurdesten Desserts
Zigarettenstummel sollte man eigentlich lieber nicht essen. Ausser sie stammen vom Chefkoch Ben Churchill. Der hat sich nämlich darauf spezialisiert Illusionen aus Desserts zu kreieren, die anderen Lebensmitteln und Alltagsgegenständen ähneln. bild: instagram/chefbenchurchill
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Koch macht aus McDonald's ein Gourmet-Gericht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Kein menschliches Versagen beim Tod von Seehund im Tierpark Bern
Der Tod des Seehunds Saluk im Tierpark Bern ist laut Gemeinderat nicht auf menschliches Versagen zurückzuführen. Das hält die Stadtregierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation von Stadtrat Tobias Sennhauser (TIF) fest.
Zur Story