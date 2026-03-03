sonnig10°
Migros lagert Importlogistik für Früchte und Gemüse aus

Die Migros-Gruppe richtet ihre Importlogistik für Früchte und Gemüse neu aus und überträgt den Betrieb ab 2028 an die Buonvicini AG mit Sitz in Wallisellen. Mit der Neuausrichtung will die Migros höchste Frische für die Kundschaft gewährleisten und das Kerngeschäft der Gruppe stärken, wie der Grossverteiler am Dienstag mitteilte.

Ein Mitarbeiter raeumt Gemuese ein, neben einem Schild mit der Aufschrift &quot;Tiefpreis&quot; in der Migros Limmatplatz, aufgenommen anlaesslich einer Medienkonferenz zu Neuerungen in den Migros-Sup ...
Migros lagert ihre Importlogistik für Früchte und Gemüse aus.Bild: KEYSTONE

Künftig soll die Abwicklung über zwei Drehscheiben laufen: den bestehenden Buonvicini-Standort in Stabio TI und einen neuen Standort Nord in Münchenstein BL. Ausschlaggebend für Münchenstein seien die Lage im Dreiländereck, die gute Verkehrsanbindung sowie die vorhandene Infrastruktur gewesen, hiess es.

In Münchenstein schafft die Migros Platz für Buonvicini, in dem sie die gesamten Logistiktätigkeiten der Genossenschaft Migros Basel nach Schönbühl BE zur Genossenschaft Migros Aare verlagert. Die Verhandlungen dazu hätten begonnen, ein Vertragsabschluss werde für Sommer 2026 erwartet. Die vollständige Umsetzung ist bis 2030 vorgesehen.

Zum Volumen der betroffenen Importlogistik machte die Migros keine Angaben. Auch zur Höhe der Investitionen für den neuen Standort äusserte sie sich aus Vertraulichkeitsgründen nicht.

Die Auslagerung sei nicht mit einem Stellenabbau verbunden, hiess es bei der Migros auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Für alle betroffenen Mitarbeitenden könnten passende Anschlusslösungen sichergestellt werden. (hkl/sda/awp)

