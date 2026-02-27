klar
Romandie-Coop-Filialen haben Bananenmangel wegen Lieferunterbruch

Coop en galère de bananes, Migros reste zen.
Certaines Coop sont en galère de bananes.Image: watson

Warum hat Coop keine Bananen, aber Migros schon?

Leere Regale bei Coop, aber nicht bei Migros. Was ist mit den Bananen los?
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
27.02.2026, 21:1327.02.2026, 21:13

Sie ist die zweitmeistkonsumierte Frucht in der Schweiz, direkt nach dem Apfel. Im Durchschnitt werden pro Person jedes Jahr mehr als 90 Bananen gegessen. Liegen sie nicht mehr im Regal, bleibt das entsprechend nicht unbemerkt, berichtet die Romandie-Tageszeitung 24 heures.

In den letzten Tagen sind in mehreren Westschweizer Filialen von Coop die Regale teilweise nur spärlich gefüllt. In Genf, im Wallis oder im Kanton Waadt berichten einige Filialleiterinnen und Filialleiter, dass sie nur einen Teil ihrer Bestellungen erhalten, meldet 24 heures. Céline Venetz, Sprecherin des Unternehmens, wird von der tageszeitung zitiert:

«Die aktuelle Situation ist auf Verzögerungen im Seetransport zurückzuführen.»

Seit Jahresbeginn hätten Stürme über dem Atlantik, zwischen Amerika und Europa, den Transport der Frachtgüter gestört. Die von Coop verkauften Bananen stammen unter anderem aus Elfenbeinküste, Ecuador, Kolumbien, Peru und der Dominikanische Republik.

Deuxième fruit le plus consommé en Suisse, la banane manque chez Coop. Tempêtes atlantiques et retards maritimes expliquent cette tension ciblée.
Seltene Situation in einigen Coop-Filialen: Ein Kunde hat Bananen gefunden.Image: watson/agences

Der Einzelhändler möchte beruhigen und geht davon aus, dass sich die Lage in den nächsten Wochen verbessern wird.

Und die Migros?

Die Schwierigkeiten scheinen übrigens nicht alle Akteure zu betreffen. Ein Genfer Obst- und Gemüsehändler, der von 24 heures zitiert wird, gibt an, weiterhin normal beliefert zu werden; über die Häfen von Antwerpen und Zeebrügge. Er berichtet, auf den Weltmärkten keine Knappheit zu beobachten, und zeigt sich über die bei Coop auftretende Situation erstaunt

Mit anderen Worten: Es handelt sich nicht um einen weltweiten Bananenmangel, sondern um logistische Störungen, die derzeit vor allem den Basler Händler treffen. (jah/fwa)

