Daten und Quellen

Die Angaben dieses Artikels stammen von der «Analyse der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern anhand der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) 2018» des Bundesamtes für Statistik. Sie wird alle zwei Jahre im Oktober mittels Direkterhebung bei den Unternehmen durchgeführt. 2018 nahmen rund 36'000 Unternehmen teil. Durch den Einbezug von rund 1,2 Millionen Arbeitnehmenden bietet die LSE einen repräsentativen Überblick über die Lohnsituation der in der Industrie und im Dienstleistungssektor tätigen Arbeitskräfte in der gesamten Schweiz und in den Grossregionen.



Der monatliche Bruttolohn wird jeweils in standardisierte Monatslöhne, d.h. auf eine einheitliche Arbeitszeit von 4 1/3 Wochen zu 40 Arbeitsstunden (Vollzeitäquivalent), umgerechnet.